vor 20 Min.

Mehrere Bauprojekte werden für die Stadt deutlich teurer

Derzeit wird nicht nur in Weißenhorn viel gebaut. Die große Nachfrage nach Handwerkerleistungen treibt die Preise in die Höhe.

Zähneknirschend nehmen Verwaltung und Bauausschuss Preissteigerungen hin. Denn die Vorhaben, etwa ein neuer Brunnen, sollen schnell verwirklicht werden.

Von Jens Noll

Wie private Bauherren auch machen die Mitarbeiter im Weißenhorner Rathaus derzeit unschöne Erfahrungen, wenn sie Angebote für Bauleistungen einholen. Sofern überhaupt Angebote eingehen, liegen diese deutlich über dem Wert, mit dem vorher kalkuliert wurde. Mit Preissteigerungen bei gleich mehreren Projekten hat sich der Bauausschuss am Montagabend befasst. Die hohe Nachfrage nach Handwerkerleistungen ist allerdings nicht der einzige Grund dafür, dass die Vorhaben teurer werden.

Im Wasserschutzgebiet Grafertshofen soll der neu gebaute Brunnen ans Netz angeschlossen worden. Das günstigste Angebot für die ausgeschriebenen Arbeiten beläuft sich auf knapp 92.000 Euro, im städtischen Haushalt waren lediglich 50.000 Euro vorgesehen. Zwar habe die Stadt nun die Möglichkeit, die Ausschreibung aufzuheben und zu wiederholen, sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt. Doch das wollte er dem Gremium nicht empfehlen. Zum einen deshalb, weil der neue Brunnen vor dem Hintergrund der Trinkwasser-Verunreinigungen im November und Januar noch dieses Jahr in Betrieb gehen soll. Zum anderen sei die Illertisser Firma, die das günstigste Angebot abgegeben hatte, ein renommierter Betrieb, ergänzte Fendt.

Doppelte Sicherheit bei der Trinkwasserversorgung

Es sei ein langer Weg zu dem neuen Brunnen gewesen, sagte SPD-Stadtrat Herbert Richter. „Da müssen wir in den sauren Apfel beißen.“ Er sprach sich ebenfalls für eine zügige Umsetzung aus, auch weil er nicht glaubt, dass eine erneute Ausschreibung ein besseres Ergebnis liefern würde. Das sah auch der Rest des Gremiums so.

Einen solchen Ärger mit der Trinkwasserversorgung wie im Herbst und im Winter wolle er nicht noch einmal haben, ergänzte der Rathauschef. Er wies darauf hin, dass die Stadt nach der wiederholten Keimbelastung in Filtern des Wasserwerks eine doppelte Sicherheit geschaffen habe. Zusätzlich zu neuen Filtern seien auch zwei Anlagen gekauft worden, in denen Keime im Wasser mit ultraviolettem Licht abgetötet werden.

Als besonders ärgerlich bezeichnete Fendt in der Sitzung die Kostensteigerung bei den Erschließungsarbeiten für das neue Gewerbegebiet Birkholz in Weißenhorn. Obwohl der Boden zuvor untersucht worden war, hat sich herausgestellt, dass die bereits eingebauten Sickeranlagen nicht ausreichen, um das Regenwasser zu beseitigen. Fachleute begründen das mit umfangreichen Sand- und Tonlinsen, die im Untergrund vorkommen. Dem Planungsbüro könne man keinen Vorwurf machen, sagte Fendt. Dafür werde man mit der Firma sprechen, die selbst die Bodenuntersuchung vorgenommen hatte.

Feuerwehr in Biberachzell bekommt breitere Zufahrt

Einstimmig genehmigte das Gremium Mehrkosten in Höhe von 27.400 Euro, damit die Baufirma nachbessern kann. Hinzu kommen 25.000 Euro für Rückstau- und Sickerbecken. Weitere Mittel werden für den Bau eines Regenrückhaltebeckens benötigt, das das Planungsbüro empfiehlt. Dieses wird Fendt zufolge auf einem Teil der Fläche errichtet, die für den Bau einer Umgehungsstraße reserviert war.

Mehr Geld wird die Fuggerstadt außerdem für die Erschließung des Grundstücks des neuen Feuerwehrhauses in Biberachzell ausgeben. Dieses wird an der Unteregger Straße errichtet. Wie Fendt erläuterte, muss die Straße auf einer Länge von 75 Metern auf fünf Meter verbreitert werden, damit die Feuerwehr in alle Richtungen zu Einsatzorten fahren kann. Bliebe die Straße mit vier Metern so schmal wie bisher, dann kämen die Feuerwehrautos in Richtung Unteregg nicht um die Kurve.

Allein der Bau der Zufahrt verteuert sich dadurch von 50.000 auf ungefähr 82.000 Euro, für den Kanalbau werden 54.000 statt 20.000 Euro fällig, für den Bau einer neuen Wasserleitung schätzungsweise 20.000 Euro statt 12.000 Euro. „Viel Geld“, sagte Fendt. „Aber wenn man die Feuerwehr will, dann muss man es ausgeben.“ Damit die Bauarbeiten wie geplant noch in diesem Jahr beginnen können, gab auch der komplette Ausschuss seine Zustimmung.

Mehr aus der Weißenhorner Stadtpolitik lesen Sie hier:

Themen Folgen