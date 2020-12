vor 49 Min.

Mehrere Fälle von Vandalismus in Senden

Ein Unbekannter hat in Senden ein Auto zerkratzt.

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte an mehreren Orten in Senden randaliert. Der Sachschaden beträgt mindestens 3500 Euro.

Bislang unbekannte Täter randalieren seit wenigen Tagen in Senden. Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen Sonntag und Montag im Ziegelstadelweg ein dort abgestellter Wagen auf der rechten Seite durch einen unbekannten Gegenstand verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. In dem selben Tatzeitraum wurde die Heckscheibe eines in der Bayernstraße abgestellten Autos durch einen bislang unbekannten Täter eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf rund 500 Euro.

Unbekannter tritt Weihnachtsfiguren in Senden um

Zu einem weiteren Fall von Vandalismus kam es in der Kemptener Straße. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden dort mehrere Verkehrsschilder aus der Verankerung gerissen und dadurch leicht beschädigt. Zudem wurden in der Hauptstraße mehrere Weihnachtsfiguren, welche im Boden verankert waren, umgetreten. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Die Polizeistation Senden sucht Zeugen zu den Vorfällen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 entgegengenommen. (az)

