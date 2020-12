15:00 Uhr

Mehrere Paketdiebstähle in der Neu-Ulmer Innenstadt

Unter anderem soll sich ein unbekannter Mann als Paketbote ausgegeben haben und so in den Hausflur gelangt sein. Die Polizei Neu-Ulm sucht nach Hinweisen zu den Paketdiebstählen.



Unbekannte Täter haben in der Neu-Ulmer Innenstadt abgestellte Pakete aus Hausfluren gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde am Mittwochnachmittag aus einem Paket, das im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße abgestellt war, Waren im Wert von 79 Euro von einem bislang unbekannten Täter entwendet.

Mann gibt sich als Postbote aus und klaut Paket

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr gab sich laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Mann als Postbote aus und gelangte so in ein Mehrfamilienhaus in der Krankenhausstraße. Laut Mitteilung einer 25-jährigen Bewohnerin verließ der schlanke, circa 190 cm große Mann mit auffälliger Hakennase kurze Zeit später wieder das Haus. Unter seiner Jacke hatte er ein Paket versteckt, welches im Hausflur vom tatsächlichen Paketdienst dort abgestellt wurde. Das Paket und dessen Inhalt hatte ein Wert in Höhe von 35 Euro. Zeugen, die zu den Vorfällen Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Polizei will Fahrraddiebe mit verdeckter Überwachung stoppen

Prozess in Neu-Ulm: Wie ein Post-Mitarbeiter seine Schulden begleichen wollte

Themen folgen