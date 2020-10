13:34 Uhr

Memminger Straße in Neu-Ulm wegen Bauarbeiten gesperrt

In Neu-Ulm werden seit Mitte September Fernwärmeleitungen verlegt. In der Memminger Straße kommt es daher zu Behinderungen.

In der Memminger Straße in Neu-Ulm werden seit Mitte September Fernwärmeleitungen verlegt. Die Arbeiten auf Höhe der Glacis-Galerie schreiten laut Stadtverwaltung planmäßig voran.

Am Freitag, 16. Oktober, beginnt daher der zweite Bauabschnitt. Hierzu wird die Memminger Straße im Bereich zwischen der Bahnhofstraße und der Turmstraße stadtauswärts für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bahnhofstraße und die Reuttier Straße.

In Fahrtrichtung Innenstadt wird eine Einbahnstraße eingerichtet. Die Zufahrt in das Parkhaus der Glacis-Galerie und in Richtung Innenstadt ist stadteinwärts über die Memminger Straße möglich. Nicht möglich ist jedoch die Zufahrt aus der Meininger Allee in die Memminger Straße. Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte November abgeschlossen. (az)

