Mesale Tolu erholt sich in Neu-Ulm

Die lange in der Türkei inhaftierte Journalistin muss sich in der Heimat erst wieder zurechtfinden. Und ihr kleiner Sohn soll jetzt wieder Deutsch lernen

Von Ludger Möllers und Ronald Hinzpeter

Zwei gepunktete Luftballons, einer in Rosa, einer in Hellblau, hängen am Gitter zur Hofeinfahrt in der Neu-Ulmer Kasernstraße – sie sind das ebenso schlichte wie doch bewegenden Zeichen, dass hier jemand willkommen geheißen wird: Die Frau, die 17 Monate lang in der Türkei festgehalten wurde – die Journalistin Mesale Tolu. Gestern hat sie nach dieser langen Zeit erstmals in Stuttgart wieder deutschen Boden betreten.

Nach einer kurz gehaltenen Pressekonferenz im Stuttgarter Flughafen genießt sie jetzt erst mal wieder die Gesellschaft ihrer Familie. Vorerst wird sie in der Wohnung ihres Vaters Vater in dem großen markanten Eckhaus aus der Kaiserzeit wohnen. Sie muss hier erst mal innerlich ankommen. „Zunächst möchte ich bei meiner Familie und meinen Freunden wirklich ankommen und alles verarbeiten“, blickt sie auf die kommenden Tage voraus. Sie werde im Haus der Großfamilie in Neu-Ulm wohnen und sich wieder an ihre Heimat gewöhnen: „Für mich ist es ungewohnt, nach insgesamt 17 Monaten wieder in Deutschland zu sein.“ Ihr kleiner Sohn müsse in den Kindergarten: „Er hat die deutsche Sprache verlernt und muss alles neu lernen.“

Sie hoffe, dass ihre Familie bald wieder vereint sei, sagte sie mit Blick auf die weiterhin bestehende Ausreisesperre für ihren Mann. Und sie will wieder arbeiten: „Zwar habe ich auf Lehramt studiert, aber ich möchte journalistisch tätig werden.“

Mesale Tolu sagt: "Ich bin im Recht"

Weiter werde sie sich der türkischen Justiz stellen und trotz der langen Inhaftierung für ihren Prozess wieder in die Türkei reisen. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 16. Oktober angesetzt. Sie wolle teilnehmen, weil sie ihre Unschuld beweisen wolle: „Ich bin der Meinung, dass ich im Recht bin“, sagt Tolu. Sie habe verschiedene Anträge gestellt, um ihre Unschuld zu beweisen. Konkretes will sie wegen des laufenden Prozesses nicht sagen. Rechnet sie nicht mit der erneuten Festnahme? Sie gehe nicht davon aus, nochmals inhaftiert zu werden. „Natürlich ist es eine willkürliche Herrschaft, die regiert, die wieder alles machen kann. Aber ich denke, ich bin einfach erst mal ein bisschen mutig“, sagt Tolu. Sie werde sich aber nicht blind einer Gefahr aussetzen, weil sie einen kleinen Sohn habe, an den sie denken müsse.

Über die Rückkehr kann sie sich nicht recht freuen

Ihre Ankunft in Stuttgart war bewusst nüchtern gehalten, zumindest für die Öffentlichkeit. Enttäuscht reagierten die Vertreter der filmenden und fotografierenden Zunft, die auf emotionale Bilder von Tränen und Umarmungen gehofft hatten. Bewegende Szenen gab es sicherlich, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Familienangehörige und enge Freunde nahmen Mesale Tolu in einem abgeschlossenen Bereich in Empfang. Ganz bewusst ohne Emotionen führte Baki Selcuk, der seit Mai vergangenen Jahres als Sprecher des Solidaritätskreises „Freiheit für Mesale Tolu“ die deutsche Öffentlichkeit informiert hatte, durch die Pressekonferenz. Über die Rückkehr könne sie sich nicht wirklich freuen, sagt Tolu. „Weil ich weiß, dass sich in dem Land, in dem ich eingesperrt war, nichts verändert hat. Nichts geht in Richtung Demokratie.“ Sie sei zwar wieder hier, „aber hunderte Kollegen und Kolleginnen, Oppositionelle, Anwälte, Studenten, 70000 Studenten sind immer noch inhaftiert, sind immer noch nicht frei.“

Günter Wallraff ist sehr zufrieden

Der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff hat die Familie hinter den Kulissen kräftig unterstützt. Er ist angetan davon, wie in der Region für Tolus Freiheit gekämpft wurde. Gegenüber unserer Redaktion sagte er: „Die Zivilgesellschaft in Ulm und Neu-Ulm hat sich zusammen mit den Oberbürgermeistern, Gemeinde- und Stadträten in vorbildlicher Weise für Mesale Tolu eingesetzt. Das würde ich mir auch für andere deutsche Städte wünschen.“

