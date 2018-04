17:29 Uhr

Messer-Attacke traf Spaziergängerin wie aus dem Nichts

In Ulm hat der Prozess um den versuchten Mord an einer Spaziergängerin begonnen. Ein Mann griff sie mit einem Messer an und verletzte sie schwer.

Von Michael Peter Bluhm

Völlig grundlos ist eine 59-jährige Frau am 15. Mai 2016 in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) von einem 24-jährigen Mann am helllichten Tag beim Spazieren gehen mit einem Messer angegriffen worden. Offensichtlich trachtete der Unbekannte der Fußgängerin nach dem Leben und verletzte sie mit Stichen und Schnitten im Gesicht und am Hals erheblich. Nur mit viel Glück überlebte die Frau den Überfall. Seit Mittwoch muss sich der Mann wegen versuchten Mordes vor dem Ulmer Schwurgericht zu verantworten.

Die Öffentlichkeit wurde zum Prozessauftakt ausgeschlossen. Der Staatsanwalt plädierte dagegen, weil im Zentrum dieses Schwurgerichtsprozesses die Frage stehe, ob der Angeklagte gemeingefährlich und schuldunfähig sei, sodass er eingewiesen werden müsse. Damit sei ein hohes Maß an Öffentlichkeitsinteresse begründet. Das Gericht folgte jedoch dem Antrag der Verteidigung, sodass der Prozess hinter verschlossener Tür fortgesetzt wurde.

In einer Termininformation hatte das Landgericht Ulm vorab über den Inhalt des Verfahrens berichtet. Demnach geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass bei dem Angeklagten eine „leichte Intelligenzminderung mit Verhaltensauffälligkeiten“ vorliege. Mitte Mai 2016 sei bei ihm zudem vorübergehend eine psychotische Störung aufgetreten. In der Kombination mit Alkoholkonsum sei er in einen die Schuldfähigkeit ausschließenden Zustand geraten, in dem er die ihm fremde Fußgängerin völlig grundlos mit dem Messer angriff und hinterrücks zu töten versuchte. Sie konnte durch sofortige Notmaßnahmen im Krankenhaus gerettet werden und tritt jetzt als Nebenklägerin auf.

Der Angeklagte, der unbekannt entkommen war, geriet wegen dieser Tat in Verdacht, als man nach einem weiteren Vorfall Monate später eine DNA-Probe von ihm erhoben hatte. Er soll in einer Ulmer Spielhalle eine Bedienung beleidigt und unsittlich berührt haben. Außerdem soll er sie bedroht und Geld gestohlen haben. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass seine Schulunfähigkeit in diesem Fall zwar erheblich eingeschränkt, jedoch nicht aufgehoben war.

Derzeit sind vier Verhandlungstage vorgesehen, gegen Ende der Beweisaufnahme soll ein psychiatrischer Sachverständiger sein Gutachten erstatten.

