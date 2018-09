06:00 Uhr

Michael Riessler zwischen Spannung und Harmonie

Der aus Ulm stammende Bassklarinettist spielt in der Ausstellung von Michael Danner in Roggenburg – und liefert weit mehr als Begleitmusik.

Von Ralph Manhalter

Kunst trifft Musik: Anlässlich der seit Juli bestehenden Ausstellung „Nichts ohne das Andere“ von Michael Danner initiierte das Bildungszentrum im Kloster Roggenburg ein Bassklarinettenkonzert mit dem international renommierten Michael Riessler. Gehen schon die Skulpturen Danners gerade mit den barocken Räumlichkeiten des Prälatentraktes eine spannungsreiche Harmonie ein, ergänzte Riessler diese Beziehung mit einer Reise durch ungewöhnliche Tonfolgen und Nuancen. Dabei wurde nicht auf einer Bühne vor einem sitzenden Publikum gespielt: Der Künstler sowie die Zuhörer bewegten sich frei zwischen den Kunstwerken, wurden mitunter Teil von ihnen.

Der gebürtige Ulmer Riessler wurde schon als „Deutschlands aufregendster Jazzmusiker“ bezeichnet. Daneben machte er sich als Komponist einen Namen, unter anderem bei den Donaueschinger Musiktagen. Eine Vielzahl von Auszeichnungen und Preisen belegen seinen Erfolg. In Roggenburg bewegte er sich zwischen den unterschiedlichsten musikalischen Lagern. Die Darbietung stand unter dem Motto „Wer A sagt, muss gar nichts“, wobei eine Begegnung der ausgestellten Objekte mit der Musik angestrebt wurde, wie der Geschäftsführer des Bildungszentrums, Pater Roman Löschinger, zu Beginn erläuterte.

Der Musiker entlockt seinem Instrument faszinierende Töne

Faszinierend schon allein die Möglichkeiten, die Riessler aus der Klarinette zu zaubern vermag. Töne, die den Anschein erwecken, über den Corpus des Instruments hinauszuwachsen in eine Sphäre, in welcher alles nur noch Timbre ist. Dabei bediente er sich verschiedener Tremoli und Vibrationen, anschwellend, die Spannung beinahe ins Unerträgliche steigernd, um sie endlich mit einem erlösenden Klang zu befreien. Es entsteht ein Effekt der Mehrstimmigkeit, der hier jedoch der physischen Beschaffenheit des menschlichen Gehörs geschuldet ist. Das Ohr kann der schnellen Tonfolge nicht standhalten. Alles im Raum oszilliert. Der Zuhörer hat mitunter den Eindruck, als wären absichtlich störende Klänge in das Werk eingebaut worden, welche sich aber wundersamerweise sehr wohl in die Harmonie des gegebenen Stückes einfügen, ohne fremd zu wirken. Der Saal mit seinen Stuckdecken nimmt die Strömungen auf, ohne sie zu absorbieren.

Julian Nida-Rümelin kommt ins Kloster Roggenburg

Um so überraschender nach dem Konzert das Eingeständnis des Künstlers, die Motive kurzfristig improvisiert zu haben. Technische Gründe seien hierfür ausschlaggebend gewesen. Dies tut der Begeisterung jedoch keinen Abbruch. Erst, als die letzten Töne die filigranen Objekte Danners noch nachschwingen ließen, brandete lang anhaltender Applaus auf, der von Seite Riesslers mit einer Zugabe quittiert wurde.

Am Mittwoch, 24. Oktober, um 18 Uhr spricht der Philosophieprofessor Julian Nida-Rümelin im Haus für Kunst und Kultur über „Humanismus als Antwort auf die Unordnung der Welt“. Im Anschluss findet ein Podiumsgespräch, unter anderem mit Michael Danner, statt. Karten unter Telefon 07300/ 9611-550 oder per E-Mail an kartenreservierung@kloster-roggenburg.de

