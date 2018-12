30.11.2018

Milder Herbst tut dem Arbeitsmarkt gut

Im Landkreis Neu-Ulm stieg die Quote nur gering. Doch nicht alle Personengruppen profitieren von der guten Lage. In Ulm gibt es neue Rekorde.

Der milde Herbst und die stabile wirtschaftliche Lage wirken sich positiv auf den Arbeitsmarkt aus: Im Landkreis Neu-Ulm stieg die Arbeitslosenquote im November um 0,1 Prozentpunkte auf zwei Prozent. In diesem Monat waren 1975 Menschen ohne Arbeit – 64 mehr als im Oktober, aber 86 weniger als noch im Jahr zuvor. Damit würden „sich die sensationell guten Werte des laufenden Jahres auch im November fortsetzen“, sagt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, die auch für den Landkreis Neu-Ulm zuständig ist.

Der regionale Arbeitsmarkt ist der Statistik zufolge sehr dynamisch: Im November haben sich 940 Menschen neu arbeitslos gemeldet, 879 Personen konnten ihre Arbeitslosigkeit dagegen beenden. Es waren 1698 offene Stellen gemeldet, das sind 94 weniger als noch im Vormonat. Beim Großteil – 1231 Stellen – handelt es sich um Vollzeitstellen. Ausgeschrieben sind derzeit vor allem Berufe in der Lagerwirtschaft, als Berufskraftfahrer oder im Verkauf.

Von der allgemein guten Lage auf dem Arbeitsmarkt profitieren aber nicht alle Personengruppen: Besonders schwerbehinderte Menschen haben es schwer, einen passenden Arbeitsplatz zu finden, so Agenturchef Paul. Er weist deshalb auf den internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember hin. „Diesen möchte ich zum Anlass nehmen und bei Betrieben dafür werben, Betroffenen eine Chance auf berufliche Integration zu geben. Wir haben vielfältige Fördermöglichkeiten für die Unternehmen und unsere Spezialisten beraten und unterstützen gerne.“ Im November waren im Landkreis Neu-Ulm insgesamt 203 Menschen mit Behinderung auf der Suche nach einer Beschäftigung. Dieses Niveau ist seit Längerem gleich.

Ulm hat unter den Stadtkreisen in Baden-Württemberg die mit Abstand niedrigste Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm ist die Zahl der Arbeitslosen leicht gesunden, die Quote bleibt mit 2,2 Prozent zum Vormonat aber noch unverändert – und ist somit die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 27 Jahren. „Der Arbeitsmarkt bleibt im Rekordmodus“, betont Mathias Auch Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Unter den Agenturbezirken in Baden-Württemberg ist das weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote. Bis zum Jahresende hält Agenturleiter Auch einen „weiteren moderaten Rückgang“ der Arbeitslosigkeit für möglich.

Im Stadtgebiet Ulm waren im November 2242 Menschen ohne Job, im Vergleich zum Oktober sind das 25 Frauen und Männer weniger. Die Arbeitslosenquote blieb damit wie im Vormonat bei 3,2 Prozent. „Unter den Stadtkreisen im Land weist Ulm mit Abstand die niedrigste Arbeitslosenquote aus“, stellt Agenturleiter Auch fest. Denn als nächstes in der Liste folgt Heidelberg – mit einer deutlich höheren Quote von 3,7 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote im Ulmer Stadtgebiet noch bei 3,4. (az)

