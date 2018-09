vor 41 Min.

Millionen Überstunden

Viele Beschäftigte arbeiten mehr als vereinbart – größtenteils unbezahlt

Neu-Ulm Überstunden, Arbeiten am Wochenende und in der Nacht: Im Landkreis Neu-Ulm ist das für die rund 3550 Beschäftigten des Gastgewerbes alles andere als ungewöhnlich. Ebenso wenig für die 2890 Mitarbeiter in der Ernährungsindustrie. Damit die Belastung jedoch erträglich bleibt, schreibt das Arbeitszeitgesetz maximale Arbeitsstunden und Ruhepausen vor. Genau darum fürchtet nun die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.

Die NGG Schwaben warnt mit Blick auf Arbeitgeber-Forderungen innerhalb der Großen Koalition davor, dass es zu einer Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes „durch die Hintertür“ kommen könnte – mit erheblichen Folgen für Tausende Beschäftigte in der Region. Bayerns Wirtschaftsminister Pschierer hatte sich mehrfach für eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes nach österreichischem Modell ausgesprochen.

NGG-Geschäftsführer Tim Lubecki kritisiert: „Aber Österreich ist hier ein schlechtes Vorbild. Seit September sind dort Zwölf-Stunden-Tage und eine Wochenarbeitszeit von bis zu 60 Stunden möglich.“ Flexibilität im Job könne nicht einseitig auf Kosten der Beschäftigten gehen. Auf dem heimischen Arbeitsmarkt sei längst etwas aus der Balance geraten: So leisteten Arbeitnehmer in Bayern im vorletzten Jahr knapp 121 Millionen Überstunden – 66 Prozent davon unbezahlt. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Jutta Krellmann hervor. „Auch im Kreis Neu-Ulm subventionieren Beschäftigte jeden Tag Unternehmensgewinne durch Gratis-Stunden. Statt immer wieder zu fordern, die Arbeitszeiten zu lockern, sollten die Arbeitgeber die vorhandene Mehrarbeit lieber auf mehr Schultern verteilen und neues Personal einstellen“, fordert Lubecki.

Für Lubecki steht fest: „Das Arbeitszeitgesetz legt Mindeststandards für den Schutz von Gesundheit und Privatleben fest. Hier brauchen wir keine neuen Experimente.“ (az)

