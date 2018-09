vor 39 Min.

Millionen für Uni Ulm und ihre Forscher?

Einrichtung hofft auf Exzellenz-Cluster

Ulm Die Uni Ulm hofft darauf, zur Exzellenz-Universität zu werden und damit neben Fördergeldern in Millionenhöhe eine renommierte Auszeichnung zu erhalten. Am heutigen Donnerstag fällt zunächst die Entscheidung, ob die Einrichtung den Zuschlag für zwei Exzellenz-Cluster in den Bereichen Quantentechnologie und Batterieforschung erhält.

Die Ulmer könnten dann mindestens sieben Jahre lang jeweils drei bis zehn Millionen Euro pro Jahr und Projekt erhalten und dürften sich bewerben, Exzellenz-Universität zu werden. Um dieses Siegel erhalten zu können, müssen Unis mindestens zwei Exzellenz-Cluster erhalten haben. Bei einem Exzellenz-Cluster gibt es Fördergeld für bestimmte Projekte. Eine Exzellenz-Universität erhält Finanzmittel, die sie beliebig einsetzen kann – zur Stärkung der Universität und ihrer internationalen Sichtbarkeit.

Einen Etappensieg hat die Uni im vergangenen Jahr erreicht. Damals schafften es die Antragsskizzen zur Batterieforschung und zur Quantentechnologie in die Endrunde. Beide Male wurde die Universität Ulm zur Vollantragstellung aufgefordert. Anhand der Vollanträge entscheidet ein Expertengremium, welche Vorhaben ab Januar 2019 unterstützt werden.

Gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) konnte die Universität Ulm im September 2017 mit der Antragsskizze „Energiespeicherung jenseits von Lithium – neue Speicherkonzepte für eine nachhaltige Zukunft“ überzeugen. Im Zentrum des Antrags steht die Suche nach leistungsfähigen Energiespeichern beziehungsweise Batterien für die Energiewende und Elektromobilität.

In einem möglichen Exzellenzcluster „Quantenwissenschaften von den Grundlagen zur Anwendung: Entwicklung von Quanteninstrumenten der Zukunft“ wollen Physiker, Chemiker, Lebenswissenschaftler und Ingenieure der Universitäten Ulm und Stuttgart sowie des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung in Stuttgart in institutionsübergreifenden Laboren zusammenarbeiten. Dabei sollen neue Materialien und Kontrollmethoden für Quantensysteme erarbeitet und diese in funktionsfähige Geräte integriert werden.

Bei der Exzellenzstrategie stellen Bund und Länder ab 2018 jährlich 533 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel ist es, die deutschen Universitäten im internationalen Wettbewerb zu fördern. (mase)

Themen Folgen