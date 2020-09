vor 33 Min.

Mindestens zehn Diebstähle: Polizei fasst mutmaßlichen Autoknacker

Er war nahezu hilflos und stand unter Drogen: Bei einem 26-Jährigen hat die Polizei Ulm Bargeld, Taschenlampen und Handschuhe gefunden. Ist er ein Serientäter?

Ein 26-Jähriger soll für mehrere Autoaufbrüche am Sonntag im Erbacher Stadtteil Ersingen verantwortlich sein. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft melden.

Eine Polizeistreife hatte den 26-Jährigen in nahezu hilfloser Lage und unter dem Einfluss von Drogen auf einem Radweg in Ersingen entdeckt. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen fanden die Polizisten etwa 560 Euro in bar sowie Taschenlampen und Handschuhe. Während der Mann befragt wurde, meldeten mehrere Zeugen aus Ersingen bei der Polizei Diebstähle aus ihren Fahrzeugen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Mann für zumindest neun Diebstähle aus Autos und einen Diebstahl aus einer Garage verantwortlich sein. (az)

