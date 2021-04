Missglückter Badeausflug: Polizei rettet Küken aus Baustelle in Neu-Ulm

Einen solchen Einsatz erleben die Neu-Ulmer Polizisten sicherlich nicht jeden Tag. Mithilfe von Bürger konnten die Entenküken gerettet werden.

Polizeiarbeit auf etwas andere Art wurde am Mittwoch auf einer Baustelle in Neu-Ulm verrichtet.

Eine gegenwärtig alleinerziehende Entenmutter befand sich gegen 17.30 Uhr mit ihren neun Zöglingen in einer Notsituation. Nach Beobachtung einer Bürgerin hatte sich die gefiederte Familie zu einem Badeausflug in ein Baugrube in der Reuttier Straße/Alte Stadtgärtnerei begeben und konnten sie nun aus eigener Kraft nicht mehr verlassen.





Nach Rücksprache mit dem örtlich zuständigen Jagdpächter konnten die Entenküken mühselig in dem unwegsamen Terrain der Baustelle durch eine Streifenbesatzung der Polizei und mit Hilfe eines herbeigeeilten Bürgers eingefangen werden.

Fußläufig und für die besorgte Mutter wahrnehmbar, wurden die Tiere an ein geeignetes Gewässer umgesiedelt und somit in Sicherheit gebracht. (AZ)

