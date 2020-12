vor 31 Min.

Mit 4 Promille: Betrunkener Autofahrer schläft in Ulm mitten auf der Straße ein

Zeugen meldeten in Ulm einen Notfall. Ein Mann würde mit seinem Auto mitten auf der Straße stehen und nicht reagieren. Das Testergebnis ist deutlich.

Die Polizei hat am Dienstagabend in Ulm in zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, weil sie alkoholisiert am Steuer saßen. Ein 37-Jähriger erreichte dabei einen unrühmlichen Spitzenwert.

Demnach meldeten Zeugen gegen 21.30 Uhr einen Notfall. Ein Mann stehe mit seinem Auto mitten auf der Ravensburger Straße in Ulm. Der Mann würde nicht reagieren.

Eine Streife der Polizei und ein Rettungswagen fuhren hin. Die Beamten stellten fest, dass der 37-Jährige auf dem Fahrersitz eingeschlafen war. Der Motor des Wagens lief aber noch.

Betrunkener Autofahrer in Ulm hat wohl auch einen gefälschten Führerschein

Ein Test habe dann mehr als vier Promille angezeigt, so die Polizei. Bei der Kontrolle zeigte der Mann auch einen Führerschien vor. Laut Polizei besteht jedoch der Verdacht, dass das Dokument gefälscht ist.

Weil der 37-Jährige betrunken Auto gefahren ist, musste er eine Blutprobe abgeben. Seinen Rausch musste er in der Zelle ausschlafen. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Auch einen 29-Jährigen kontrollierte die Polizei mit seinem Auto gegen 20 Uhr in der Königsstraße in Ulm. Auch dieser Fahrer hatte zu viel getrunken und keinen Führerschein. Die Beamten beschlagnahmten die Fahrzeugschlüssel. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen