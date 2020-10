vor 32 Min.

Mit Elektro-Longboard gestürzt: 44-Jähriger verletzt sich schwer

Ein Mann war in Allmendingen mit einem Longboard unterwegs und stürzte.

Der Longboard-Fahrer hatte einen Kinderfahrradanhänger angehängt. Kurz vor Allmendingen stürzte der 44-Jährige. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Schwere Verletzungen hat sich ein 44-Jähriger am Montag in Allmendingen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 18.30 Uhr mit einem Landboard in der Straße Katzensteige unterwegs.

Der Longboardfahrer hatte einen Kinderfahrradanhänger angehängt. Kurz vor Ortsbeginn stürzte der Fahrer. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass sein Gefährt nicht zugelassen war. Eine notwendige Betriebserlaubnis für eine Zulassung war für das Elektro-Longboard ebenfalls nicht vorhanden.

Der 44-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Sachschaden ist nicht entstanden.

