Mit Geldscheinen kennt sich diese Nersingerin aus

Silvia Wäsnig aus Nersingen gewinnt 1000 Euro bei dem Retro-Rätsel unserer Zeitung. Ein Teil davon soll in ein Hobby investiert werden.

Von Sophia Huber

Eigentlich sollte es nur ein gemütliches Treffen auf der Terrasse ihres Vaters in Straß werden, doch dann klingelte um kurz nach 15 Uhr am Dienstag ihr Handy. Silvia Wäsnig konnte es gar nicht glauben: Sie hat die 1000 Euro beim Gewinnspiel unserer Zeitung gewonnen. Bei allen Retro-Rätseln hat sie mitgemacht, am Dienstag hatte die Nersingerin dann Glück. „Ich freue mich so sehr“, sagte Wäsnig. „Schöner hätte der Tag nicht werden können.“

Auch ihr Mann und ihr Vater staunten nicht schlecht, als die 64-Jährige die grünen Scheine aus dem Umschlag holte. „Da hat es ja die Richtige getroffen“, sagte ihr Mann und lachte. Mit den großen Scheinen könne sie nämlich besonders gut umgehen: „Ich habe 26 Jahre lang am Schalter in der Sparkassen-Filiale in Nersingen gearbeitet“, sagte Wäsnig. Vielleicht kommt daher auch ihr Sinn fürs Sparen? Denn einen großen Urlaub will sich das Paar auch unabhängig von den Corona-Einschränkungen nicht leisten. „Wir sind echt gerne daheim“, sagte die 64-Jährige.

Ein Teil des Geldes für Haus und Garten und ein bisschen was für die gemeinsamen Tanzstunden

Die 1000 Euro sollen lieber in Haus und Garten investiert werden, ein Zimmer soll beispielsweise einen neuen Boden bekommen. „Und für 60 Euro können wir uns bestimmt mal wieder eine Tanzstunde gönnen, oder?“, fragte Ehemann Stephan seine Frau. Die beiden gehen seit Jahren zum Tanzen. Da das aktuell nicht möglich ist, gab es auch schon einmal den Online-Tanzkurs im Wohnzimmer. Doch sobald die Tanzschulen wieder öffnen, wollen die Nersinger einen Teil der Gewinnsumme für ihr Hobby hernehmen. Slowfox und Tango tanzen sie übrigens am liebsten.

