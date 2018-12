11.12.2018

Mit Glaspudermehl gegen den Verfall

Steinrestaurator Rouven Lambert über seine schwierige Aufgabe

Von Dagmar Hub

Das Ulmer Münster wurde – mit Ausnahme der Fertigstellung des Hauptturms – vor mehr als 600 Jahren gebaut. Verbaut wurden damals auch Steine und Elemente, die sogar noch aus der Vorgängerkirche des Münsters, der Marienkirche „ennet veldes“ (die sich auf dem Gelände des heutigen Alten Friedhofs befand), stammen. Um die historische Bausubstanz zu erhalten, wird heute modernste Technik eingesetzt. Steinrestaurator Rouven Lambert erklärte beim Tag des Offenen Denkmals zahlreichen Besuchern, wie das funktioniert.

Ein Blick in die Glaskugel ist nicht möglich: Ob beispielsweise Daten im JPG-Format in 50 Jahren noch gelesen werden können, ist nicht vorhersehbar, erklärt Lambert. Der wichtigste Ansatz bei der Dokumentation, Konservierung und Restaurierung von mittelalterlicher Bausubstanz ist deshalb der Erhalt des originalen Werkstückes. „Es gibt keine bessere Dokumentation.“ An der historischen Bausubstanz könne man ablesen, wie gearbeitet wurde (und teilweise von wem), mit welchen Werkzeugen, und woher der Stein stammt. Deshalb müsse es vorrangig um deren Erhalt gehen.

Historisches Baumaterial ist aber durch Umwelteinflüsse gefährdet, zumal – wie beim Münsterturm – oft kein klassisches Dach den Stein schützt. Jeder Stein hat jedoch seine Funktion – ob tragwerksplanerisch oder als Zierelement wie jene Kreuzblume, die momentan in der Münsterbauhütte steht, weil sie ausgetauscht werden muss. Ihr Ort ist in einer Höhe von 74 Meter komplett ungeschützt gegen Winddruck, erklärte Lambert, und sie ist dem Wetter täglich ausgesetzt. Ein Austausch wie in diesem Fall ist aber „erst die letzte Instanz“. Um historische Bausubstanz zu erhalten, wird sie am Münster mit Glaspudermehl unter Niederdruck gereinigt, weil beispielsweise eine dunkle Schicht aus Flechten und Algen den Stein mürbe macht. Hatte in den 70er-Jahren saurer Regen den Stein geschädigt und gleichzeitig den Bewuchs mit Flechten und Algen verhindert, ist die Entwicklung heute gegenteilig, erläuterte Lambert: Die Luftverschmutzung ging zurück, dafür gedeiht jetzt solcher Aufwuchs. Zusätzlich schädigt Vogelkot den Stein, weil sich durch tierische Hinterlassenschaften Salze bilden, die in die Poren des Steins einbrechen und Abplatzungen zur Folge haben.

Solche Risse im Stein, die auch durch Rostsprengungen infolge historischer eiserner Dübel entstehen, werden heute mittels Injektion von künstlichem Quarz verschlossen. Weisen Steine Risse auf, ist es wichtig, die ursprüngliche Oberflächen-Wasserführung des Steins wiederherzustellen, damit das Eindringen von Wasser in den Stein und damit Haarrisse und Frostschäden verhindert werden.

Ob man nicht auch mit dem 3-D-Drucker am Münster tätig werden könne, wollte ein Besucher wissen. Rouven Lambert wehrte ab: Nur weil dieses Jahrzehnt geprägt ist davon, wirtschaftlich zu denken, dürfe man eine solche Haltung nicht als Blaupause über das historische Gebäude legen. (köd)

