Mit Haltung und Ukulele

Kathi Wolf steht wieder auf der Bühne. Mit ihrer „Psychoparty“ zeigt sich die Kabarettistin politisch noch bissiger als in der Vergangenheit.

Kathi Wolf präsentiert ihr neues Programm „Psychoparty“

Von Andreas Brücken

Viel politischer und schärfer im Ton als die beiden Vorgänger ist das aktuelle Programm „Psychoparty“ von Schauspielerin und Kabarettistin Kathi Wolf geworden. Rund 70 Besucher kamen ins fast ausverkaufte Söflinger KCC-Theater. Sie erfuhren dort auch Persönliches über die Weißenhornerin, die sich seit einiger Zeit tatsächlich auch Psychologin nennen darf.

Auch wenn die Mimin 2018 mit ihrer Hauptrolle des Heimatfilms „Landrauschen“ noch einmal mehr Fans bekommen haben dürfte, ist ihr der Erfolg offensichtlich nicht zu Kopf gestiegen. Stattdessen präsentiert sich Wolf mit einer gehörigen Portion Selbstironie in ihrer Rolle: „Fragen Sie nicht, ob ich von der Schauspielerei leben kann“, sagte Wolf, die auch mal auf dem Weihnachtsmarkt hinter den Glühweinstand gearbeitet hätte, wie sie erzählt: „Ich habe so gut wie alles verkauft – außer meinen Körper und meine Seele.“ Als Aushilfslehrerin an einer Mittelschule habe sie bereits Theaterworkshops gegeben. Im Lehrerzimmer habe sie erkannt, wo der Bildungsnotstand herkommt, wenn eine Yogalehrerin Mathe und Physik unterrichtet.

Musikalisch punktet die Kabarettistin in ihrem Programm mit Ukulele und scharfzüngigen Songs: „Die Jungen sollen sich lieber wieder mit Alkopops besaufen, als auf Protestmärschen mitzulaufen“, singt sie in Anspielung auf die „Fridays for Future“-Bewegung.

Politisch bekennt sich Kathi Wolf wieder klar gegen Rechtsaußen, wenn sie im fiktiven Telefongespräch mit AfD-Politikerin Alice Weidel deren Karriereende verkündet. Als Alternative käme für diese nur noch eine politische Randerscheinung ohne bedeutende Rolle in Frage: „Versuchen sie es doch mal bei der SPD!“

Etwas mehr als eine Stunde erleben die Zuschauer amüsantes und anspruchsvolles Programm, das mit seiner deutlichen politischen Haltung und hintersinnigem Humor sehenswert ist.

Wer Kathi Wolf auf der Bühne mit ihrer „Psychoparty“ live erleben will, hat dazu am Freitag, 18. Oktober im Stadttheater Weißenhorn und am Samstag, 28. Dezember, im Theater Neu-Ulm die Gelegenheit.

