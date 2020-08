vor 55 Min.

Mit Hightech gegen Raser: In Ulm stehen neue Blitzer

Plus In Ulm wird Technik eingebaut, die sonst nur auf Autobahnen zum Einsatz kommt. Bevor die Blitzer an der B10 in Betrieb gehen, sind aber noch Arbeiten nötig.

Von Thomas Heckmann

Seit zwei Wochen staut es tagsüber immer mal wieder auf dem Hindenburgring in Ulm wegen Bauarbeiten. Außerhalb der Hauptverkehrszeiten wird eine Fahrspur gesperrt, um die bei Allgäu-Urlaubern beliebte Abkürzung technisch aufzurüsten. Die Bürgerdienste der Stadt Ulm haben ihren alten Blitzer, der Richtung A8-Anschlussstelle Ulm-West stand, abgebaut und auch die moderne Lasermess-Säule in Fahrtrichtung Neu-Ulm entfernt. Stattdessen werden neue Geräte etwa auf Höhe des bisherigen nördlichen Blitzers für beide Fahrtrichtungen montiert.

Die Arbeiten dafür sind vergleichsweise aufwändig, denn die nun gekauften Geräte arbeiten mit Kontaktschleifen in der Fahrbahn. Über diese im Asphalt eingelassenen Drähte kann die Geschwindigkeit jedes Fahrzeuges genau berechnet werden und auch die verwendete Fahrspur sicher zugeordnet werden. Damit wird einer der Hauptkritikpunkte bei der Messung mit Laser beseitigt. Gerade bei hoher Verkehrsdichte waren Messungen mit dem bisherigen System immer wieder ungültig.

B10 Ulm: Am Hindenburgring stehen neue Blitzer

Je zwei Kästen sind auf den Verkehr aus Richtung Dornstadt und aus Richtung Neu-Ulm gerichtet, einer beherbergt eine Kamera, der jeweils andere Kasten den berüchtigten roten Blitz. In einer Steuereinheit werden die Geschwindigkeiten pro Fahrspur berechnet und bei Überschreitung werden Kamera und Blitz ausgelöst.

Für die kommende Woche hat sich die Herstellerfirma angesagt, um den Aufbau technisch einzumessen, danach wird das Eichamt die Genauigkeit der Blitzer überprüfen, bevor in der ersten Septemberhälfte die neue Kontrollanlage in Betrieb geht.

Die an der B10 installierten Hochleistungsgeräte werden normalerweise an Autobahnen eingesetzt, da aber der Ulmer Hindenburgring neben dem bereits starken innerstädtischem Verkehr auch eine beliebte Abkürzung von der A8 in Richtung Allgäu ist und den Verkehr in Richtung Oberschwaben trägt, kommen täglich fast 100.000 Fahrzeuge an den neuen Blitzern vorbei. Zum Vergleich: auf der A7 bei Langenau sind es gerade einmal halb so viele Fahrzeuge.

