18.05.2018

Mit Huf- und Lederfett fing alles an

Firma Bantleon wird 100 Jahr alt

Bekannt ist die Firma Bantleon für Hochleistungsschmierstoffe, Reinigung und Korrosionsschutz. Dass die Ulmer Firma jetzt ihren 100. Geburtstag feiert, ist hingegen weitgehend unbekannt. 1918 begannen die Gründer Hermann Bantleon und Richard Umbach damit, hauptsächlich Leder-, Huf- und Wagenfette, Speiseöl und Waschpulver zu produzieren. Heutzutage liegen die Tätigkeitsschwerpunkte der weltweit agierenden Firma auch im Bereich Dienstleistungen und Prozessoptimierung. Die Mitarbeiterzahl beträgt knapp 230.

Im Automotivbereich ist Bantleon ein Konstruktionspartner für Maschinen- und Anlagenbauer. Neben der klassischen Analytik sind Forschung und Entwicklung im Labor wichtige Bausteine zur nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit. Als Gesellschafter und Mitglied der Avia, einer Vereinigung unabhängiger Mineralölimporteure, ist das Unternehmen weltweit in der Industrie aktiv. Regional bietet Bantleon nach wie vor Erdgas, Pellets, Strom und Erdgas an. Ebenso die Sanierung und Reinigung von Tankanlagen.

Mit dem Neubau eines Logistikzentrums im Ulmer Norden wurde im Jahr 2006 ein Bekenntnis zum Standort Ulm getätigt. Mittlerweile befinden sich dort eine hochmoderne Kühlschmierstoffproduktion sowie ein ober- und unterirdisches Tanklager. Weitere Investitionen sind bereits geplant; so soll bereits noch in diesem Jahr die Erweiterung der Logistikhalle erfolgen. Das 2017 eröffnete Bantleon-Forum für Wissen & Dialog dient als Plattform für Wissens- und Kompetenztransfer in unterschiedlichen Bereichen und Themenfeldern. Geschäftsführer Heribert Großmann: „Aus Geschichte wird Zukunft. 100 Jahre Bantleon bedeutet für uns dankbar in die Vergangenheit und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken.“ Großmann stieg 1995 zunächst als Vertriebsleiter bei Bantleon ein. Als eine Führungskraft plötzlich starb, übernahm er weitere Geschäftsführungsbereiche. Unter der Führung von Großmann vergrößerte sich das Geschäftsgebiet auf die gesamte Republik. Mittlerweile ist Bantleon mit Partnern in 40 Ländern vertreten. (az)

