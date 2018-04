06:00 Uhr

Mit Hurra ins Desaster?

Der CSU-Ortsverband drängt auf einen Sparkurs in der Stadt

Von Angela Häusler

Die Stadt muss auf Sparkurs bleiben, betonte die örtliche CSU bei ihrer Mitgliederversammlung. Das Landratsamt fordere Gegenmaßnahmen, sagte Fraktionschefin Claudia Schäfer-Rudolf. Macht Senden weiter wie bisher, werde die Verschuldung im Jahr 2021 auf mehr als 25 Millionen Euro gestiegen sein, zitierte Schäfer-Rudolf aus einer Stellungnahme des Landratsamts Neu-Ulm zum Sendener Haushalt. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung läge die Illerstadt dann bei 1141 Euro und damit 200 Prozent über dem Landesschnitt vergleichbarer Städte, heißt es da. Es sei unerlässlich, dass die Kommune ihre Vorhaben auf den Prüfstand stellt und die Kreditaufnahmen reduziert.

„Es wird hier ja gern über tolle Ideen gesprochen, aber wir dürfen nicht mit Hurra-Geschrei in ein Desaster hineinlaufen“, sagte die Fraktionschefin. Senden müsse seine Mittel effektiv einsetzen und bestehende Ressourcen nützen. Es brauche nun eine Prioritätenliste. Korrekturen seien etwa beim geplanten Kindergartenbau auf dem Webereiareal denkbar, denn der Komplex sei mit geschätztenneun Millionen Euro zu teuer. Da müssten Abstriche überlegt werden. Denn schon jetzt sei absehbar, dass die Stadt wohl noch einen weiteren Kindergartenneubau brauche.

„Wir haben dicke Bretter gebohrt und sind oft auch durchgekommen“, so Schäfer-Rudolf weiter. Ein Beispiel dafür sei die Tunnel-Lösung am Sendener Bahnhof, die der Stadtrat in Zusammenarbeit mit übergeordneten Behörden und dem Kooperationspartner Bahn gefunden habe. Das sei umso wichtiger, wenn nun auch das Bahnhofsumfeld umgestaltet und am Bahnübergang eine neue Verkehrsführung eingerichtet wird. Eine Regelung, die in jedem Fall sicherer sei, als die gegenwärtige Kreuzung, wo häufig Autos wegen Linksabbiegern auf den Schienen warten müssen. Auch bezüglich der Grundstückspolitik gebe es neue Möglichkeiten: Private Investoren könnten in die Stadtentwicklung einbezogen werden, wenn sie sich an den Kosten für neue Infrastruktur beteiligen. Solche Modelle gebe es anderorts.

Die Sendener CSU hat in den vergangenen Monaten unter anderem die Fusion mit dem Wullenstetter Ortsverband und die gemeinsame Jubiläumsfeier organisiert, berichtete Vorsitzender Klaus Hruschka. Neben dem Bundestagswahlkampf habe der Ortsverband im Herbst 2017 seine Reihe der Bürgerstammtische wiederbelebt. Angesichts des anstehenden Landtagswahlkampfs betonte er die Bedeutung eines geschlossenen Auftretens.

Dazu passt, dass bei der Versammlung neben der Senioren-Union auch Vertreter der JU mit von der Partie waren. Deren Sendener Ortsverband hatte sich, nachdem er mit CSU-Bürgermeister Raphael Bögge über Kreuz geraten war, auch mit den Christsozialen überworfen. Jetzt sollen die Grabenkämpfe offenbar beendet werden. Die Sendener CSU sei „die realpolitische Korrektur zu abgehobenen Meinungen“, formulierte Johann Deil, Kreisvorsitzender der JU.

Nicht immer leicht gehabt hatte es 2017 nach eigenem Bekunden der Sendener Schatzmeister Primus Schmid. Durch die Fusion mit dem Wullenstetter Ortsverband habe vieles neu geordnet werden müssen. Doch die Kassenlage sei trotz hoher Ausgaben aber gut.

Als Delegierte in die CSU-Kreisvertreterversammlung zur Europawahl wurden gewählt: Josef Ölberger, Theo Walder, Klaus Hruschka, Eva Simon, Leonhard Friedel, Kilian Rudolf, Primus Schmid, Gunter Böckeler und Michael Hanser. Ersatzkandidaten sind Julius Röth, Harald Fischer, Horst Granelli, Elfie Gentner, Franz Brenner, Rainer Strobl, Carola Lo Cicero, Rainer Sandberg und Dieter Hörmann.

