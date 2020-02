vor 38 Min.

Mit Lesestoff ins Frühjahr: Der Literaturfrühling in Senden

Poetisch, historisch, kulinarisch geht es diesmal zu, beim 12. Literaturfrühling der Stadt Senden. Was das Publikum erwartet.

Von Veronika Lintner

Das Sturmtief Sabine fegte eben noch über Deutschland hinweg. Der Himmel ist ein dichter, asphaltgrauer Teppich. Regen fällt und fällt an trüben Tagen. Frühjahrsgefühle? Daran scheint das Wetter noch keinen Gedanken zu verschwenden. Doch in Senden blickt man schon eine Jahreszeit voraus. Dort beginnen die Vorbereitungen für den Literaturfrühling der Stadt – und das Programm steht auch schon fest. Was die Veranstaltungsreihe diesmal bietet: Naturpoesie, Geschichten und Leckerbissen aus dem Mittelalter, Literatur für Senioren und Bücher für Kinder und ein Besuch von „Rabe Socke“.

„Der Literaturfrühling hält sich schon lange, er hat sich etabliert“, sagt Verena Saur, Kulturreferentin der Stadt. Schon zum zwölften Mal findet diese kulturelle Veranstaltungsreihe in Senden statt. Für Saur ist das Programm ein Gemeinschaftswerk. Die Stadt arbeitet zusammen mit der Bücherwelt, der Stadtbücherei und erstmals mit dem Seniorentreff von Senden. „Kultur wächst, verändert sich und gedeiht – und somit auch der Literaturfrühling“, sagt Saur.

Beim Literaturfrühling Senden liest die Autorin Silvia Stolzenburg

Traditionell gibt es in Senden einmal im Jahr eine kulinarische Lesung, die Essen, Lese- und Hörgenuss kombiniert. Diesmal führt diese Lesung weit zurück in der Zeit, bis ins tiefe Mittelalter. „Silvia Stolzenburg ist kein Neuling, sie ist den Sendenern bekannt“, sagt Saur. „Ihr neues Buch ’Die Begine von Ulm’ ist gerade erst herausgekommen, druckfrisch. Mit der Lesung am 23. März haben wir also die Nase vorn.“ Die Kulturreferentin sagt, sie schätze die Vielfalt von Stolzenburgs Büchern, vom Thriller bis zum historischen Romanen. „Dabei baut sie ganz oft regionale Bezüge ein.“ So auch in ihrem neuesten Werk: Eine junge, gläubige Frau des Mittelalters wird in Ulm zur findigen Ermittlerin in einem Kriminalfall.

Silvia Stolzenburg stellt in Senden ihr neues Buch vor. Bild: Archivfoto: Oliver Vogel

Verena Saur hat eine Theorie, warum der Literaturfrühling ein konstanter Erfolg im Sendener Kalenderjahr ist: „Wir bieten Literatur für Erwachsene und für Familien. Kinder kommen hier nicht zu kurz.“ Diesmal führt das Topolino Figurentheater aus Neu-Ulm ein Stück für Kinder ab 3 Jahren auf, am 25. April heißt es: „Alles Rabenstark ... mit Rabe Socke“. Die beliebte Kinderfigur mit der Ringelsocke träumt in diesem Stück, sie sei ein König. Eine literarische Schnitzeljagd für Kinder findet am „Welttag des Buches“, am 23. April, in der Bücherwelt Senden statt und schon am 11. März gibt es einen Vorlesenachmittag für Kinder bis 8 Jahre.

Poesie und Naturgedichte beim Literaturfrühling Senden

Saur betont immer wieder, wie wichtig es sei, bei Kindern die Neugier auf gute Bücher und das Lesen zu wecken. Doch die Literatur soll in Senden allen offen stehen. Wortwörtlich. Einen offenen Bücherschrank bietet der Seniorentreff Senden im März und April an. Hier gibt es Literatur „to go“, kostenlos und unkompliziert: Jedermann kann den Schrank durchstöbern, sich ein Buch nehmen oder selbst einen Band ins Regal stellen, damit der nächste ihn entdecken kann.

Wenn das Frühjahr so richtig zu blühen beginnt, dann steht der Sendener Literaturfrühling 2020 ganz im Zeichen der Poesie. Rosemarie Miess wird in einer Lesung am 24. April im Seniorentreff selbst verfasste Gedichte vortragen. Ihre Themen: Natur und Leben, Liebe und Vertrauen.

