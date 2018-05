vor 18 Min.

Mit Wortwitz und Tiefgang: Daniel Wagner gewinnt

Mit einem Gedicht über Erotik im Atomkraftwerk und die Macken des deutschen Bürgers überzeugt der Heidelberger Daniel Wagner beim Landesfinale im Roxy.

Von Anne-Lena Leidenberger

„Wir lernen aus der Geschichte, dass wir wohl nichts aus der Geschichte gelernt haben“, so endet der Text von Daniel Wagner, mit dem er die baden-württembergische Poetry-Slam-Meisterschaft am Samstagabend im Roxy für sich entschied. Eine tief gehende Pointe nach einem humorvollen Text über die Eigenarten des typischen Deutschen. Dabei hatte der Text ganz harmlos angefangen: Wagner erzählte von dem Deutschen, der vor dem Schlafengehen noch eine Tasse Kaffee trinke. Von da aus steigert sich die Dramatik der Geschichte sekündlich: Der Kaffee komme sicher aus einer Kapselmaschine, die die Umwelt verpeste, genauso wie der teure BMW, den der Deutsche bestimmt fahre. Aus dem Otto Normalbürger wird in nur knapp über fünf Minuten ein rücksichtsloser Rüpel, den die Zuhörer und Daniel Wagner gemeinsam mit ausgestrecktem Zeigefinger kritisieren dürfen. Am Ende des Textes hat es der Poet aber geschafft, dass sich das Publikum fragt, wie viel dieses Deutschen wohl in jedem Einzelnen von uns stecke.

Daniel Wagner gewann bereits 2010 den baden-württembergischen Meistertitel und konnte sich auch dieses Jahr zunächst im Halbfinale am Freitag und dann in der Finalrunde gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Die Jury des Abends, die aus sieben zufällig ausgewählten Zuhörern aus dem Publikum bestand, bewertete Wagners ersten Text mit 45,6 von 50 möglichen Punkten. In jenem Gedicht zeigte er eindrücklich, wie viel die Themen Erotik und Atomkraft im deutschen Sprachgebrauch gemeinsam haben. Mit Wortspielen wie „Zwischen uns stimmt die Leukämie“ und „Du musst dich nicht rasieren, denn dir fallen die Haare aus“ brachte er das Publikum zum Lachen.

Um den Meistertitel musste Daniel Wagner in der letzten Runde mit zwei anderen Poeten kämpfen. Einer von ihnen: Alex Simm, amtierender Meister in Baden-Württemberg. Auch er redete in seinem ersten Gedicht über Intimbehaarung, aber auch über Mundgeruch und den inneren Schweinehund. Gesellschaftskritisch zeigte sich Simm dann im Dreier-Duell, animierte in seinem Text dazu, nicht über Missstände hinwegzusehen und wechselte dabei gekonnt zwischen Publikumslachern und ernsten Passagen.

Simm musste sich den zweiten Platz schließlich mit Mitfinalisten Marius Loy teilen. Der Stuttgarter Poet amüsierte sich in seinen Texten darüber, dass man ihn ständig nach seiner Inspirationsquelle frage und philosophierte über das Küssen. Die fünf anderen Slam-Halbfinalisten Marvin Suckut, Laura Gommel, Stefan Unser, Nik Salsflausen und Andivalent schieden am Samstagabend nach der ersten Hälfte des Abends aus. Dabei blieb es bis zum Ende spannend, da sich die Bewertungen der Teilnehmer oft nur in wenigen Nachkommastellen unterschieden.

Neben den Konkurrenten trat an diesem Abend auch der amtierende Deutsche Poetry-Slam-Meister Alex Burkhard als Bühnengast auf. Gemeinsam sorgten alle Poeten und Poetinnen beim Publikum in der ausverkauften Halle des Roxys für Begeisterung und Gelächter und regten an vielen Stellen zum Nachdenken an.

Themen Folgen