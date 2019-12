13.12.2019

Mit der NUZ in den Zirkus

Wir verlosen Freikarten für Premiere in der Au

Der Ulmer „Weihnachtscircus“ geht in eine neue Spielzeit. Am Freitag, 20. Dezember, um 19.30 Uhr feiern die Artisten um Conférencier Matthias Bergstaedt und Zirkusdirektor Veno Mendes Premiere. Und 20 unserer Leser können kostenlos dabei sein. Einfach bis spätestens Montag, 16. Dezember, 11 Uhr, eine E-Mail (gewinnspiel@nuz.de) oder Postkarte (NUZ, Ludwigstraße 10, 89231 Neu-Ulm) schreiben.

Wir verlosen zehn Mal zwei Karten. Bitte geben Sie ihren vollständigen Namen, Adresse und ihre Telefonnummer an, damit wir Sie für die Gewinnbenachrichtigung erreichen können. Die Tickets werden an der Abendkasse auf die Namen der Gewinner hinterlegt. Die Glücklichen erwarten in der Friedrichsau zwar keine Wildtiere, aber dafür zahlreiche Artisten. Yevgen Didyk und seinen Athleten vom ukrainischen Staatszirkus etwa, werden an der doppelten russischen Schaukel halsbrecherische Flugeinlagen zeigen. Ebenfalls aus der Ukraine kommen „The Junglers“, die unter anderem mit ihren Füßen jonglieren und das Staatsorchester, das die Vorstellungen mit Livemusik begleitet. Nach der Premiere am 20. Dezember um 19.30 Uhr gibt es bis Montag, 6. Januar, täglich zwei Vorstellungen, immer um 15.30 und um 19.30 Uhr, dazu eine Tierschau um 10 und um 14 Uhr. Nur am 1. Januar und an Heiligabend legt der Zirkus eine Vorstellungspause ein. Am Heiligabend wird zuerst um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Zelt gefeiert, danach ist bis 16 Uhr Tag der offenen Tür. (az)

