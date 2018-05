05:52 Uhr

Mit der NUZ in die Ritterzeit reisen

Wir verlosen Karten fürs Mittelalterspektakel im Kloster Wiblingen. Was dort in diesem Jahr geboten ist.

Zum zehnten Mal können Mittelalter-Freunde in Wiblingen in die Vergangenheit reisen. Von Donnerstag, 10. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, findet im Kloster das Mittelalterspektakel statt. „Es wird umfangreicher, artistischer und spektakulärer“, kündigt Evelyn Leiendecker an, die das Fest gemeinsam mit Simone Keil veranstaltet. Auf dem Markt wird eine Gauklertruppe unterwegs sein und zusätzlich zu den Aufführungen im Veranstaltungsprogramm immer wieder kleine Auftritte hinlegen.

Nicht nur auf dem Markt soll in diesem Jahr mehr geboten sein, auch das Ritterturnier ziehen die Veranstalter in diesem Jahr größer auf als in der Vergangenheit. Mit der Feuershow am Donnerstag um 21.30 Uhr und dem Nachtturnier am Samstag um 21 Uhr stehen zwei besondere Spektakel an. „Zehn Jahre sind schließlich etwas Besonderes“, begründet Leiendecker. Das Fest habe sich etabliert, Gäste kämen aus einem weiten Umkreis von rund 100 Kilometern.

Zeitreise in die Vergangenheit auf dem Mittelaltermarkt

Händler, Handwerker und andere Mittelalterfreunde reisen für vier Tage in ein anderes Jahrhundert. Veranstalterin Leiendecker ist vom Ambiente des Fests begeistert. „Viele leben es wirklich, es ist eine lebendige Zeitreise“, schwärmt sie.

Die NUZ verlost zwei Familientickets für den Mittelaltermarkt, die an einem beliebigen Tag eingelöst werden können. Wer Karten gewinnen will, schreibt bis einschließlich Montag, 7. Mai, eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel@nuz.de. Wichtig: vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Viel Glück! (mase)

Vorverkauf Unter anderem im SWU-Kundencenter Traffiti und im Internet auf der Seite mittelalter-ulm.de

