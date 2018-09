22.09.2018

Mit der NUZ zu Rea Garvey in die Arena

Wir verlosen Karten für das Konzert

Neu-Ulm Von allen Iren ist den Deutschen Rea Garvey wahrscheinlich der liebste. Der 45-Jährige wurde als Sänger der Band Reamonn („Supergirl“) berühmt, war als Coach bei der Talentshow „The Voice of Germany“ der Liebling der Fernsehzuschauer und hat von seinen Solo-Alben mehr als eine Million Tonträger verkauft. Gerade ist mit „Neon“ sein neuestes Werk erschienen – und dieses präsentiert der „Irishman in Berlin“ am Montag, 1. Oktober, auch in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena.

Die Tour zu „Neon“ führt den 45-Jährigen und seine Begleitband in 18 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nach Angaben des Veranstalters handelt es sich dabei um die umfangreichste Tournee in der Karriere des irischen Popstars. Auf seine Fans konnte sich der Musiker zuletzt verlassen: Mehr als 250000 Zuhörer und Zuschauer besuchten die Shows der ausverkauften „Get Loud“-Open-Air-Tournee von Rea Garvey, der in Tralee im Südwesten Irlands zur Welt kam. NUZ-Leser haben die Chance, bei dem Auftritt in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena kostenlos dabei zu sein: Wir verlosen dreimal zwei Karten für das Konzert am 1. Oktober. Wer gewinnen will, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Rea Garvey“ an die Adresse gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Dienstag, 25. September.

Wichtig: Bitte Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter nuz.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (az)

Vorverkauf Karten gibt es unter anderem bei Blende 22 in Neu-Ulm, Telefon 0731/6021597, oder online unter ulmtickets.de

