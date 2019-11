13.11.2019

Mit der NUZ zur Hochzeitsmesse

Wir verlosen zwei mal drei Karten für die Veranstaltung

Am kommenden Wochenende dreht sich in der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm alles um den schönsten Tag im Leben: Dann findet zum mittlerweile fünften Mal die Hochzeitsmesse „Verliebt. Verlobt. Verheiratet“ statt. Mehr als 100 Aussteller präsentieren dort ihre Produkte und Dienstleistungen – angefangen von Brautmode, Trauringen, Schmuck, Brautfrisuren, Make-up, über Hochzeitsplanung, Catering, Location bis hin zu DJs und Hochzeitsfotografien. Zudem wird eine Kinderbetreuung angeboten, und es gibt ein „Männereck“.

Mit dem Eintrittsticket haben Besucher der Hochzeitsmesse die Chance, einen von über 200 Preisen der Aussteller zu gewinnen, beispielsweise Dekoration oder eine Candybar. Der Gesamtwert liegt laut Veranstalter bei weit über 30000 Euro. Die Messe ist am Samstag, 16. November, von 11 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 17. November, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt liegt bei zehn Euro pro Person, für Kinder bis zwölf Jahre ist er kostenlos. Außerdem gibt es bestimmte Ermäßigungen, beispielsweise für Stunden. Parken kann man kostenlos direkt an der Arena.

Mit ein bisschen Glück können Sie auch Eintrittskarten gewinnen: Wir verlosen dreimal zwei Tickets. Wer teilnehmen will, schreibt bis zum morgigen Donnerstag, 14. November, 12 Uhr eine Mail mit dem Betreff „Hochzeitsmesse“ an die Adresse gewinnspiel@nuz.de. Bitte vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Wir wünschen viel Glück! (az)

