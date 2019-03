25.03.2019

Mit der Waffe beim Einkaufen

Großeinsatz vor Bekleidungsgeschäft

Zwei Männer mittleren Alters haben am späten Samstagnachmittag in Senden einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Ein Passant beobachtete nach Angaben der Polizei, wie sich eine Person mit einer Waffe am Hosenbund vor einem Bekleidungsgeschäft in Senden aufhielt und wählte deshalb den Notruf. Während der Anfahrt der Einsatzkräfte begab sich der Mann zu seinem Auto am Parkplatz, wo sich auch der zweite Mann und dessen Familie aufhielten. Dort wurden die Personen mit der Waffe in der Hand von den Einsatzkräften gestellt.

Wie sich bei der Kontrolle der Waffe herausstellte, handelte es sich bei ihr um eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole, also eine relativ harmlose Druckluftwaffe. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten noch eine weitere Pistole gleichen Typs auf dem Fahrersitz liegend sowie drei dazugehörende Magazine.

Die beiden Männer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (az)

