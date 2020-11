vor 46 Min.

Mit gestohlenem Kennzeichen und unter Alkohol und Drogen unterwegs

Der 33-jährige Autofahrer hat eine ganze Reihe an Delikten begangen. Zudem war er ohne Führerschein auf den Straßen Sendens unterwegs.

Ein Autofahrer hat in Senden eine Reihe an Delikten begangen: Beamte der Polizei Weißenhorn haben am Freitagmorgen gegen 2 Uhr einen 33-jährigen Autofahrer kontrolliert. Der Mann wies laut Polizei drogentypische Ausfallerscheinungen auf, außerdem war er leicht betrunken.

Sogar die Kennzeichen an seinem Auto waren nicht die eigenen

Außerdem berichtet die Polizei, er sei ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Bei der näheren Überprüfung stellten die Beamten zudem fest, dass die Kennzeichen an seinem Fahrzeug gestohlen waren. Die Polizisten stellten die Kennzeichen sicher. Der 33-Jährige muss sich nun wegen einer ganzen Reihe an Delikten verantworten, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung, zulassungsrechtlichen Verstöße und Diebstahls. (az)

