06:00 Uhr

Mit vereinten Kräften ans sichere Ufer

Rund 70 Mitglieder der Wasserwacht trainieren bei einer großen Übung in und um Senden verschiedene Rettungs-Szenarien.

Von Annika Gonnermann

Als der Notruf um 14 Uhr eingeht, wissen die Helfer der Wasserwacht nicht, was sie erwartet. Alles, was sie in Erfahrung bringen, rauscht in wenigen Worten aus dem Funkgerät: „Familienstreitigkeiten mit 17 bis 35 Verletzten am Illerkanal bei Freudenegg.“ Mit Blaulicht, Rettungswagen und Booten der Wasserwacht geht es für die 45 Mann zum Einsatzort an den beiden Baggerseen.

Das Gelände ist groß und unübersichtlich, die Retter müssen sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Der Versuch, die Badebesucher vor Ort zu fragen, gestaltet sich als schwierig, denn der Familienstreit ist noch in vollem Gange. Doch dann wird klar: Eine Person befindet sich im Illerkanal in der Nähe eines Kraftwerks. Bei Wassertemperaturen von sieben Grad muss es schnell gehen. Die Retter sichern den Hang und seilen sich mit vereinten Kräften ab. Ein Helfer im Neoprenanzug geht in die schlammige, kalte Iller. Nach ein paar Metern ruft er: „Wir haben jemanden.“

Was sich in wenigen dramatischen Minuten abspielt, ist der Alltag vieler Retter von Wasserwacht und Rotem Kreuz. An diesem Samstag jedoch ist alles nur eine groß angelegte Übung. Statt eines hilfesuchenden Menschen ziehen die Menschen einen 40 Kilogramm schweren Dummy aus der Iller. Vorbeifahrende Fahrradfahrer schauen zwar etwas skeptisch, doch wirklich in Gefahr ist an diesem Tage niemand.

Die Wasserwachten aus Senden, Illertissen, Neu-Ulm und Weißenhorn trainieren gemeinsam den Ernstfall. Mit dabei ist Alfons Sailer, Pressesprecher und Vorsitzender der Ortsgruppe Senden. Zusammen mit Organisator Roland Berner ist Sailer für die Bewertung der Übung und die Überwachung des Ablaufs verantwortlich. Wie alle anderen ist er bereits seit vier Uhr morgens auf den Beinen. Da ging der erste Alarm ein – einer von vielen, die an diesem Tag folgen sollten.

Ziel der Übung ist es Sailer zufolge, den Ernstfall zu proben: „Die Übung dient der Vorbereitung zur Badesaison. Hier trainieren wir die Zusammenarbeit.“ Vor allem sollen Handgriffe eingeübt werden, die später ohne Nachdenken sitzen müssen. Außerdem: „Das hier ist ein geschützter Rahmen zum Fehler machen.“ Denn obwohl die Wasserwacht Senden beispielsweise 2017 zwölf Mal ausrücken musste, könne sich keine Routine einstellen. „Jeder Einsatz ist eine besondere Stresssituation, auf die wir immer vorbereitet sein müssen.“

Und weil verschiedene Einsätze ganz verschiedene Ansprüche und Aufgaben an die Retter stellen können, werden an diesem Tag die verschiedensten Szenarien geprobt – alle möglichst realistisch und mithilfe von eigens geschminkten Notfalldarstellern, die die unterschiedlichsten Unfälle und Schockzustände nachspielen sollen. So führt ein Einsatz die Helfer beispielsweise an den südlichen Waldsee in Senden, wo zwei Verletzte gerettet und versorgt werden müssen. Gleich danach geht es an die Iller in Vöhringen. Im fiktiven Fall ist ein Kanufahrer in den Stromschnellen gekentert und hat sich dabei an der Wirbelsäule verletzt. Aufwendig muss er von den Wasserwachtlern gerettet und über die Iller zurück an Land gebracht werden. Am Abend wartet noch ein verunglücktes Auto im Fluss auf die Helfer. Die Insassen sind aufs Dach geklettert und warten nun auf Rettung aus ihrer misslichen Lage.

Sailers Angaben zufolge zeigt sich an gestiegenen Einsatzzahlen, dass die Arbeit der Wasserwacht immer wichtiger wird. Bayernweit gelang es Helfern im vergangenen Jahr, 120 Menschen aus akuter Lebensgefahr zu retten.„Wir haben immer mehr Einsätze, verstärkt auch an Fließgewässern wie Donau, Iller und den verschiedenen Kanälen. Das war vor 15 Jahren noch nicht so.“ Über die Gründe kann Sailer nur spekulieren. „Ob es gestiegener Leichtsinn ist oder ob die Menschen ihr Freizeitverhalten anders gestalten, kann ich nicht sagen.“ Fakt ist aber auch: Einsätze kommen immer früher im Jahr, 2018 beispielsweise im Februar. Ein Grund mehr, die jährliche Übung im April abzuhalten – kurz vor Beginn der Badesaison. Dabei gilt: „Die Übung soll vor allem ruhig und sicher ablaufen“, sagt Sailer. Nur so könnten alle Beteiligten die notwendigen Erfahrungen machen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Die Badesaison in Senden kann nach dieser Übung starten.

Themen Folgen