vor 6 Min.

Mit vereinten Kräften zum Erfolg

Die Lebenshilfe Donau-Iller rüstet sich für die Zukunft – und bekommt dafür fünf Sterne

Von Andreas Brücken

Die Lebenshilfe hat sich vor rund 60 Jahren als Verein gegründet, um Menschen mit Behinderung gleichberechtigt am Leben teilhaben zu lassen. Auch bei der Lebenshilfe Donau-Iller arbeiten und leben Menschen im Rahmen der Einrichtung unter professioneller Betreuung. Jüngst haben sich deren Unternehmensleitung und Mitarbeiter der Herausforderung gestellt und sich durch die Europäische Gesellschaft für Qualitätsmanagement (EFQM) bewerten lassen – und wurde nun ausgezeichnet.

Mit neutralem Blick haben externe Fachleute zuvor alle Bereiche der Lebenshilfe und die jeweiligen Betreuer geprüft – und mit fünf Sternen versehen. Jürgen Heinz, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe Donau-Iller, erklärte, dass das EFQM-Modell eine ganzheitliche Sicht auf die Organisation ermöglicht habe. „Dieses Ergebnis der Fremdbewertung kann sich wirklich sehen lassen“, so Heinz weiter.

Norbert Kohlscheen, der das Zertifikat überreichte, lobte das jahrelange Engagement der Mitarbeiter. Auf allen Ebenen seien die Stärken gefördert worden, während Kollegen und Führungspersonal bei Schwächen gleichzeitig eine Orientierung gegeben wurde. Mit 550 von 1000 möglichen Punkten habe die Lebenshilfe Donau-Iller einen Platz unter vielen Top-Unternehmen. Die Lebenshilfe ist damit unter den besten 25 Prozent der teilnehmenden Organisationen.

Der Organisationsentwickler der Lebenshilfe, Ulrich Bauder, sieht das Unternehmen damit in der Spitzengruppe, die selbst den Vergleich mit Firmen des freien Marktes nicht scheuen müsste. Schließlich würde für einen Sozialbetrieb der gleiche Grundsatz für die Zukunftsfähigkeit gelten wie für jeden Betrieb auf dem Markt: „Der Kunde bekommt, was abgesprochen ist.“ Zuverlässigkeit, Vertrauen und Flexibilität seien dafür wichtig, sagte Bauder weiter. Doch bei allem Marktdruck sei die Orientierung am Menschen die „Erbmasse der Lebenshilfe, die weiterhin erhalten bleiben muss“. Einzelfallbezogene Lösungen, die Bereitschaft zu lernen und die Weiterentwicklung der Qualität seien der „Motor für die Zukunft“.

Die Lebenshilfe Donau-Iller betreibt neben den Werkstätten in Neu-Ulm auch Standorte in Jungingen, Böfingen und Senden. Eine Gruppe von etwa 20 Eltern von Kindern mit Behinderung rief das Projekt im Jahr 1960 ins Leben. In den Jahren darauf wurde das Angebot mit dem Ziel, Menschen mit verschiedensten Behinderungen oder seelischen Beeinträchtigungen aller Altersstufen zu fördern. Zudem werden die Menschen in geschützten Gemeinschaften im Alltag individuell betreut, beraten und unterstützt.

