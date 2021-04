vor 36 Min.

Mitarbeiter in Flüchtlingsheim in Nersingen mit Messer bedroht

In einer Unterkunft für Asylbewerber in Nersingen ist am Freitag ein Mitarbeiter mit einem Messer bedroht worden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Ein Mitarbeiter einer Sammelunterkunft für Asylbewerber in Nersingen ist am Freitag bedroht worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann gegen 13.30 Uhr zunächst von einem 22-jährigen Bewohner unter Zuhilfenahme einer Metallstange aus dem Gebäude gedrängt. Als sich der Mann vor dem Gebäude in seinem Fahrzeug in Sicherheit bringen konnte, folgte der Bewohner diesem mit einem Küchenmesser und versuchte, durch Öffnen der Fahrzeugtüre zu dem Mitarbeiter zu gelangen. Beamte der Neu-Ulmer Polizei nehmen den Tatverdächtigen fest Als der Versuch misslang, stieß der Gambier laut Polizei mit dem Messer in einen der Reifen des Autos Der 22-Jährige wurde von Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm gefesselt und vorläufig festgenommen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und erwartet ein Strafverfahren. (AZ) Lesen Sie auch: 100 km/h schneller als erlaubt: Polizei erwischt Raser auf A8 bei Ulm/Elchingen

