Mitarbeiterinnen gestalten Ulmer Kinderchirurgie farbenfroh mit Dschungelbuch & Co.

Vier Pflegerinnen und eine Oberärztin haben mehr als 100 Stunden Freizeit in die Malerarbeiten im Uniklinikum Ulm gesteckt. Welche Idee dahinter steckt.

Mogli, Balu, Nemo und Dory – von diesen weltbekannten Filmfiguren werden die jungen Patientinnen und Patienten der Sektion Kinderchirurgie der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Universitätsklinikum Ulm seit kurzem auf der Station KKCH am Michelsberg empfangen. Waren die Flure dort noch vor wenigen Monaten kliniktypisch neutral in Weiß gehalten, können nun bunt bemalte Wände bewundert werden. Verantwortlich für die kindgerechte Renovierung sind vier Mitarbeiterinnen der Station, die dafür viele Stunden ihrer Freizeit investiert haben. Die Renovierung wurde außerdem durch eine externe Spende unterstützt.

Die Pflegekräfte Daniela Fülle, Ramona Nagy-Obreja und Alisa Nagel (nicht im Bild) sowie Oberärztin Dr. Melanie Kapapa waren außerhalb ihrer Arbeitszeit über 100 Stunden im Einsatz. Foto: Universitätsklinikum Ulm

"Wir hatten schon lange den Wunsch, unsere Station farbenfroher und kindgerechter zu gestalten, wollten aber nicht einfach nur neue bunte Möbel kaufen. Im Frühjahr haben wir uns dann zusammengesetzt und ein Konzept für das Wartezimmer, einen Teil des Flures und das Untersuchungszimmer entworfen", sagt Ramona Nagy-Obreja, stellvertretende Stationsleiterin der KKCH. "Die eigentlichen Malerarbeiten begannen dann im Mai 2021 und sind im Flur und Spielzimmer nun abgeschlossen."

Kinder sollen sich im Uniklinikum Ulm wohlfühlen

Insgesamt waren die Pflegekräfte Ramona Nagy-Obreja, Alisa Nagel und Daniela Fülle sowie Oberärztin Dr. Melanie Kapapa außerhalb ihrer Arbeitszeit mehr als 100 Stunden im Einsatz. Gemeinsam haben sie die Wände teilweise frei Hand oder mit Hilfe von Schablonen bemalt, aber auch Fototapeten angebracht. Die neue Gestaltung soll den jungen Patientinnen und Patienten den Empfang und Aufenthalt auf der Station erleichtern.

Im Spielzimmer verkürzt die Träumerei in eine bunte Unterwasserwelt die Langeweile und Wartezeiten. Foto: Universitätsklinikum Ulm

Für jeden Bereich gilt ein anderes Motto: Im Spielzimmer kann die faszinierende Unterwasserwelt von Nemo und seinen Freunden bewundert werden, im Flur sind die Charaktere des Dschungelbuchs zu sehen. Ein weiteres Untersuchungszimmer wird nach der Renovierung das Thema Bauernhof tragen. "Mit der neuen Wandbemalung haben sie nicht nur unseren kleinen Patientinnen und Patienten eine Freude gemacht, sondern auch allen Kolleginnen und Kollegen auf Station", lobt Monika Grandy, Stationsleitung der KKCH, das Engagement der vier Mitarbeiterinnen.

Finanziell unterstützt wurde die Aktion von der Südpack Medica AG. Der Schweizer Hersteller für Verpackungen von Medizinprodukten stellte insgesamt 3000 Euro für Farben, Pinsel und sonstige Streichutensilien zur Verfügung. (AZ)

