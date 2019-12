vor 49 Min.

Mitreißende Töne

Stadtkapelle Weißenhorn erfreut die Besucher in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt

Auch in der Weißenhorner Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt war es zum Ausklang des Novembers recht frisch, doch die Stadtkapelle erwärmte bei ihrem Konzert am Samstagabend die Besucher im zu etwa einem Drittel gefüllten Kirchenschiff unter der Leitung von Rainer Wörz mit teils wohligen, teils mitreißenden Klängen.

Das reguläre Programm umfasste zehn Stücke unterschiedlichster Stilrichtung. „Rest“ von Frank Ticheli zum Beispiel erinnerte an einen Vulkan: Es brodelte zunächst ein wenig, dann kam die Eruption und am Ende verrauchte alles ganz sanft. Das Unheil war vorbei. Demgegenüber erlebten Bürgermeister Wolfgang Fendt und die anderen Besucher mit „Downtown Divertimento“ (erster Satz) von Johann de Meij ein beschwingtes Lied, in dem vor allem die Posaunen und die Trompeten einige herrliche Akzente setzten. Ein wunderschönes orchestrales Stück. Bei der „Hymn of the Highlands“ von Philip Sparke fühlte man sich ins einsame schottische Hochland versetzt, über dem sich schließlich ein Gewitter mit Blitz und Donner entlud. Zum Ausgleich wurde es bei „Pavana“ von William Byrd ganz ruhig und besinnlich, gefolgt von „Friends“ von Georg Hiemer, das auch die Zuhörer noch stiller werden ließ.

Nach „Abide with me“ von W.H. Monk, einem sehr melodischen, getragenen Lied, dann einer der Höhepunkte des Abends: „Who Wants to Live Forever“, ein Welthit der Rockgruppe Queen, das von den Musikern sehr einfühlsam gespielt wurde und bei dem man spontan das Bild vom Frontmann der Gruppe, den längst verstorbenen Freddy Mercury, vor Augen hatte. Wie zum Gedenken an ihn klang das Stück ganz leise aus.

Bei „The Walled City Suite“ legte die Kapelle los wie beim Einmarsch von Gladiatoren. Und dann „Music“ von John Miles. Die klassische wundervolle Hymne an die Musik war mit einigem Pfiff arrangiert. Der laute, anhaltende Beifall des Publikums motivierte die Kapelle noch zu zwei Zugaben. Mit einem Choral klang der festliche Abend, bei dem allerdings einführende Worte zu den einzelnen Stücken fehlten, gemütlich aus. (kümm)