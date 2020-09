vor 3 Min.

Modell-Wettbewerb statt Nabada: Themenboot Corona gewinnt

Plus Modellbauer lassen den Wasserspaß vom Schwörmontag im kleinen Maßstab stattfinden. Diese Ideen hatten die Bastler für den Nabada-Ersatz in Ulm.

Von Andreas Brücken

Nix mit Nabada: Schmerzhaft mussten die Fans auf das diesjährige Bad in der Donau am Schwörmontag verzichten. Die Hygienebestimmung der Coronazeit haben das fröhliche Treiben in der Strömung verboten. Neben unzähligen kleinen Booten und Matratzen treiben sonst unter den Augen tausender Schaulustiger auch Themenschiffe in Richtung Friedrichsau. Damit die Bastler in diesem Jahr nicht untätig bleiben mussten, lobte die Stadt Ulm einen Wettbewerb der Miniaturboote aus, dessen Ergebnisse sich durchaus mit den großen Vorbildern messen durfte. Motive aus der Science-Fiction-Reihe Star Wars fanden sich ebenso wie die Hightech-Zukunft der Münsterstadt durch Batterie-Technik.

Bissig und ironisch griff ein Trio die Pannen um die baufällige Gänstorbrücke auf: Sie ließen mit ihrem Modell den Schneider von Ulm die Flügel über den Fluss schlagen.

Ulm: Modell-Wettbewerb als Ersatz fürs Nabada am Schwörmontag

Den ersten Preis im Wettbewerb der besten Modellbauer durften Stefanie Glanz, Stephanie Denk sowie Anna-Maria, Emely und Ralf Wagner für sich in Anspruch nehmen. Das Bastelteam begeisterte die Jury mit ihrem Beitrag. Liebevoll mit Playmobilmännchen dargestellt zeigen die Gewinner dass „mit Corona alles doof ist“: Da schwimmen die Viren im Wasser, während sich der Ulmer Spatz vorschriftsmäßig und vernünftig mit Mundschutz korrekt vor der Ansteckung schützt. Neben einem Pokal erhielten die Sieger einen Gutschein für eine Fahrt auf der Ulmer Schachtel für zwei Personen.

Bürgermeister Gunter Czisch fand neben lobenden Worten auch nachdenkliche Bemerkungen zum Schwörmontag. So seien die ausgefallenen Festlichkeiten und Partys ein guter Anlass gewesen, sich wieder auf die eigentlichen Ursprünge des Schwörmontag zu besinnen.

