30.11.2018

Modelleisenbahnen: Kleiner Maßstab, große Wirkung

Die Modellbahnausstellung bei Möbel Inhofer wartet diesmal mit einem 2,70 Meter hohen Nachbau des Münsters auf. Auch bei den ferngesteuerten Zügen gibt es eine Neuheit.

Von Jens Noll

Wer hat schon Gelegenheit, einmal von oben auf das Ulmer Münster hinabzublicken? Roland Reisner steigt ein paar Treppenstufen hinauf und zeigt nach unten. Voilà – da steht das berühmte Gotteshaus, zwar nicht im Original, aber dennoch sehr beeindruckend anzusehen. In filigraner Kleinarbeit hat Arnim Waldau ein Holzmodell im Maßstab 1:60 angefertigt. Etwa neun Monate hat der betagte Unterfranke daran gebaut, bei fünf bis sechs Arbeitsstunden täglich.

Der Nachbau mit seinem 2,70 Meter hohen Hauptturm ist im wahrsten Sinne des Wortes einer der Höhepunkte der Modellbahnausstellung bei Möbel Inhofer in Senden, die am heutigen Freitag um 14 Uhr eröffnet wird. Frank Schindler aus Neu-Ulm hat das Modell erworben und sucht nun nach einer Möglichkeit, es dauerhaft aufzustellen. Die beliebte Schau im Möbelhaus kam für ihn gerade recht.

Der Aufbau in Senden hat mehrere Tage gedauert

An mehreren Tagen haben Roland Reisner und weitere Helfer von den Modellbahnfreunden Senden sowie beteiligte Firmen die Miniaturwelten aufgebaut. Bis Anfang Januar fahren täglich zu den Öffnungszeiten des Möbelhauses mehr als 100 Züge auf 32 Anlagen. Insgesamt ist die Ausstellung 2200 Quadratmeter groß. Die Züge, Gebäude, viele weitere Fahrzeuge und Landschaften stammen aus dem Bestand von drei Vereinen, 21 Firmen und sechs privaten Ausstellern. Neben den Sendener Modellbahnfreunden beteiligen sich auch wieder der Modellbauklub Bellenberg und die Modellbahn-AG des Maria-Ward-Gymnasiums Günzburg.

Und damit wären wir bei der zweiten großen Neuheit der diesjährigen Ausstellung: Reisner und einige Helfer haben in der Inhofer-Schreinerei zwei jeweils 1,45 Meter hohe Gleiswendel gebaut. Diese ermöglichen es, die Anlagen des Maria-Ward-Gymnasiums und des Modellbauklubs Bellenberg zu verbinden. Über sie und eine Brücke können Züge über die Köpfe der Zuschauer hinweg von der einen digitalen Anlage auf die andere fahren.

Die Modellbauer suchen Nachwuchs für ihren Verein

Darüber hinaus zeichnet sich die 20. Auflage der Ausstellung wieder dadurch aus, dass sich Kinder in einem „Spieleland“ austoben und selbst basteln oder bauen können. Dafür stellt erstmals auch die Firma Brio, bekannt für ihre Holzeisenbahnen, Material zur Verfügung.

Bei all der Faszination, die Modellbahnen sowohl für Kinder als auch für Erwachsene ausstrahlen, sind sich Reisner und seine Mitstreiter bewusst, dass das Hobby ein Problem hat: Es fehlt der Nachwuchs. „Ich bin mit 60 Jahren der Jüngste unter den Alten“, sagt Reisner über sich und seine Sendener Modellbahnfreunde. Anderen Vereinen in der Region gehe es ähnlich. So weist der pensionierte Soldat schon einmal darauf hin, dass die Ausstellung 2018 die letzte sein wird, für die die Modellbahnfreunde die Hauptorganisation stemmen. „Altersbedingt geht das künftig nicht mehr.“ Aber Reisner kann versichern, dass es die Ausstellung, zu der jedes Jahr Tausende Besucher kommen, weiterhin geben wird. Das Möbelhaus selbst wird von 2019 sozusagen das Stellwerk übernehmen. Nach wie vor haben die Hobby-Eisenbahner aber Spaß am Aufbau der Anlagen, wie Reisner betont: „Es ist immer schön, wenn der Tag der Öffnung da ist und die Leute sich das anschauen.“ Viele werden wohl seinem Rat folgen – und das Ulmer Münster einmal von oben betrachten.

