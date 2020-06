14:02 Uhr

Mofa-Fahrer prallt gegen geparktes Auto in Neu-Ulm und flieht

Die Polizei Neu-Ulm sucht nach einem Mofafahrer, der am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr einen Unfall gebaut hat und dann einfach davongefahren ist.

Dem Polizeibericht zufolge war der bislang unbekannte Mann mit seinem Mofa auf der Wilhelmstraße in nordöstliche Richtung unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Etwa 2000 Euro Schaden am geparkten Auto

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem geparkten Pkw, einem schwarzen BMW der Fünferbaureihe, wurde die Stoßstange hinten links sowie die Felge beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 2000 Euro. Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete den Unfall und berichtete der Polizei, dass an dem Mofa kein Versicherungskennzeichen angebracht war und in welche Richtung der Mann geflüchtet war. Das Gefährt fanden die Beamten kurze Zeit später und stellten es sicher. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an. (az)

Lesen Sie auch:

Mann öffnet Autotür, nimmt Geldbeutel und läuft davon

Mann auf offener Straße ausgeraubt

Themen folgen