Mord, Gewalt und Einbrüche: So kriminell war das vergangene Jahr rund um Ulm

Plus Seit dem Frühjahr 2020 hält die Corona-Pandemie auch das Polizeipräsidium Ulm in Atem. Dennoch war die Ulmer Polizei in ihrer Ermittlungsarbeit erfolgreich: 65 Prozent der Straftaten klärte sie auf - das ist der höchste Stand seit zehn Jahren.

Die Zahl der registrierten Straftaten im Jahr 2020 ist im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm (PP Ulm) im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen: 38.864 Straftaten verzeichnet die polizeiliche Kriminalstatistik 2020 für die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Heidenheim, Göppingen und die Stadt Ulm. Das sind 1.343 Delikte weniger, was einem Rückgang von drei Prozent entspricht.

Kriminalitätshäufigkeitszahl rund um Ulm sinkt

Die Kriminalitätshäufigkeitszahl - ein Wert, der die Zahl der Straftaten je 100.000 Einwohner angibt- lag im vergangenen Jahr präsidiumsweit bei 4.242. Das ist im Vergleich zu 2019 ein Rückgang um fast vier Prozent (-167). Die Zahl liegt damit unter dem Schnitt des Landes mit 4.866 Delikten je 100.000 Einwohner. Im Alb-Donau-Kreis ging diese Zahl um acht Prozent auf 2.871 zurück. In der Stadt Ulm reduzierte sich die Kriminalitätsbelastung von 2019 auf 2020 um fast sechs Prozent auf nunmehr 7.996 Straftaten je 100.000 Einwohner.

Verantwortlich für diese Entwicklung dürften nach Einschätzung der Polizei die Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie sein.

Diebstahl : Besonders in Bereichen der Diebstahlsdelikte gingen die Zahlen zurück: Der einfache Diebstahl reduzierte sich um fast 15 Prozent, auf 6.068 Straftaten . Das sind 1.041 Straftaten weniger als im Vorjahr. Im Bereich der Ladendiebstähle reduzierte sich die Zahl der Taten um 218 auf nun 2.079 Delikte . Ein Grund dafür könnte sein, dass die Gelegenheiten für Täter aufgrund des Lockdowns wegfielen.

: Die Zahl der Wohnungseinbrüche liegt nach einem Rückgang von 19 Prozent mit 357 sogar auf dem niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre. Straßenkriminalität : Darüber hinaus wirkt sich auch der Rückgang der Straßenkriminalität, das sind sämtliche Straftaten auf Straßen, Wegen oder Plätzen,(von 5.804 auf 5.039 Fälle) als auch der Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum (von 1.922 auf 1.668 Taten) positiv auf die Sicherheitsbilanz aus. Die Zahlen sind hier so niedrig, wie seit fünf Jahren nicht mehr.

