Ulm

vor 44 Min.

Mutter und Tochter tot, Vater schwerverletzt: Wie konnte das passieren?

In der Wohnung im vierten Stock dieses Gebäudes in Ulm werden eine Frau und ein fünf Jahre altes Kind tot aufgefunden. Der Familienvater wird mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Plus In einer Wohnung im Ulmer Dichterviertel werden eine Frau und ihre Tochter tot aufgefunden. Der Vater ist lebensgefährlich verletzt. Das ist bislang bekannt.

Von Michael Kroha

Erst am Freitag soll der Vater seiner Tochter ein neues Fahrrad mitgebracht haben. Doch nun ist die Fünfjährige tot, genauso wie ihre 34 Jahre alte Mutter. Ihre Leichen wurden am Mittwochmorgen in einer Wohnung im Ulmer Dichterviertel aufgefunden. Der Familienvater kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. Nachbarn sind schockiert, die Umstände unklar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen