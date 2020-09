00:32 Uhr

Moschee: Bereits im April könnte gebaut werden

Die muslimische Gemeinde in Vöhringen wünscht sich schon seit Langem eine richtige Moschee. Bauausschuss stimmte nun zu

Von Franziska Wolfinger

Was lange währt, wird endlich gut – dieser Spruch könnte auch für die Moschee in Vöhringen gelten. Die Pläne der muslimischen Gemeinde, sich ein richtiges Gotteshaus zu bauen, gibt es schon sehr lange. Wenn für die Gemeinde jetzt alles glatt läuft – wenn nach dem Bauausschuss der Stadt Vöhringen nun auch das Landratsamt dem Plan zustimmt – könnte im April kommenden Jahres der Spatenstich stattfinden.

Bereits vor fünf Jahren stellte die Gemeinschaft eine Bauvoranfrage, die vom damaligen Stadtrat positiv beschieden wurde. Warum sich seither noch nichts getan hat, erklärt Sami Kücükkocak, Mitglied der 20-köpfigen Moschee-Kommission so: „Wir haben uns die vergangenen fünf Jahre jeden Monat getroffen, um zu planen und um uns zu überlegen, was wir brauchen.“ Das Ergebnis war eine Moschee, 18 mal 18 Meter groß, mit einem dreigeschossigen Anbau, in dem diverse Aufenthalts- und Schulungsräume untergebracht sind.

Den Stadträten im Bauausschuss erschien das als viel zu groß für die Gemeinde, sie lehnten zunächst ab. In der damaligen Sitzung wurde die Befürchtung laut, in Vöhringen könnte eine Art muslimisches Zentrum entstehen, ein Anlaufpunkt für Gläubige aus der ganzen Umgebung. „Freie Religionsausübung und eine neue Moschee für die Gemeinde: das auf alle Fälle, aber nur für den lokalen Bedarf“, könnte man das Ergebnis dieser Bauausschuss-Debatte zusammenfassen.

Die Moschee-Kommission hatte daraufhin nachgearbeitet. Ein Stockwerk des Anbaus wurde gestrichen, damit fehlt auch der in dem Plan als Konferenzsaal betitelte große Aufenthaltsraum. „Wir sind auf alle Fälle kompromissbereit“, sagt Mehmet Yilmaz, Vorstandsvorsitzender der Gemeinde und ebenfalls Mitglied der Planungskommission. Doch dass die ursprüngliche Planung über den Bedarf der Gemeinde hinaus gehe, stimmt aus seiner Sicht nicht und sei wohl ein Missverständnis.

In der betreffenden Sitzung des Bauausschusses war von gut 300 Mitgliedern der Gemeinde die Rede. Das seien aber nur die Männer, erklärt Kücükkocak. Mit Frauen und Kindern gehören insgesamt rund 1200 Gläubige dazu. Gerade an Festtagen, wie dem Fastenbrechen im Ramadan, hätte man den Saal brauchen können. Nun wird aber dennoch ohne das dritte Geschoss geplant. Man wolle den Anforderungen des Stadtrats und möglichen Bedenkenträgern, auch in der Vöhringer Bevölkerung, entgegenkommen. So wurde bereits vor Jahren in der frühen Planungsphase eine Blende miteingeplant, um die Kuppel – traditionelles Element islamischer Baukunst – zu verdecken. Auch das Minarett sollte ursprünglich höher werden.

Seit 1989 residiert die Gemeinde, die 1981 gegründet wurde, in einer provisorisch eingerichteten Moschee in einem Haus in der Brucknerstraße. Wie notwendig die neue Moschee ist, zeigt sich insbesondere in Pandemiezeiten. Doch auch zu Festtagen reichen die Plätze nicht aus, obwohl provisorisch auch im Lokal, einem kleinen Aufenthaltsraum neben der eigentlichen Moschee und im Frauengebetsraum Gebetsplätze für die Männer ausgewiesen sind. „Wir haben sogar schon Gläubige wegschicken müssen, um die Hygieneregeln einhalten zu können“, sagt Sami Kücükkocak mit Bedauern.

Und nicht zur zum Beten ist es in der Brucknerstraße zu eng. „Wir wollen auch die Nachbarn nicht weiter stören“, erklärt Kücükkocak weiter. Das Nebengebäude stünde Wand an Wand mit dem Gebetsraum. Wenn der Muezzin im Hochsommer bereits um halb fünf Morgens zum Frühgebet rufe oder nachts um 23 Uhr zum Nachtgebet, habe er vollstes Verständnis dafür, dass man sich da gestört fühle.

Auch die Parkplatzsituation in dem Wohngebiet sei nicht einfach. In der Nähe befindet sich ein Kindergarten, der ebenfalls einige Stellplätze benötigt. Die muslimische Gemeinde sei daher dem amtierenden und früheren Bürgermeister und Stadtrat dankbar, dass ihre Anfragen und Anträge so weit genehmigt wurden.

Auf absehbare Zeit wird die Gemeinde aber weiterhin in den Räumen in der Brucknerstraße bleiben müssen – selbst, wenn es mit dem ersten Spatenstich im kommenden April klappt. Yilmaz rechnet mit einer Bauzeit von vier Jahren, dann soll der Rohbau fertig sein. Finanziert wird die Moschee allein über Spenden der Gläubigen aus Vöhringen. Die Gemeindemitglieder wollen aber so viel wie möglich selbst am Bau mithelfen.

