vor 59 Min.

Motorradfahrer prallt gegen Traktor und stirbt

Der 52-Jährige kommt bei Dietenheim auf die Gegenspur. Die Ursache ist noch unklar. Notfallseelsorger müssen die Helfer betreuen.

Tödliche Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem schweren Unfall am frühen Samstagnachmittag zugezogen. Die Polizei berichtet von einem schrecklichen Bild, das sich den Streifenbeamten, den Einsatzkräften der Feuerwehr und den Ersthelfern bei dem Verkehrsunfall geboten habe.

Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer fuhr am Samstag um kurz vor 14 Uhr auf der Landstraße von Dietenheim in Richtung Regglisweiler. Im Bereich einer leichten Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit einem Traktor, der dort ordnungsgemäß unterwegs war. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle verstarb, sein Motorrad wurde in den Graben geschleudert. Der 37-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt.

Zur Betreuung der Ersthelfer waren Notfallseelsorger an der Unfallstelle eingesetzt. Die Straße blieb für mehrere Stunden komplett gesperrt, die Feuerwehr leitete den Verkehr um. (az)