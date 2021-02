09:58 Uhr

Motorradfahrerin stürzt in Kreuzung - wer hatte Grün?

Eine Motorradfahrerin und ein Autofahrer begegnen sich in der Kreuzung am Hotel Maritim in Ulm, die Frau stürzt. Eine Person muss Rot gehabt haben. Doch wer?





Am Samstag um kurz nach 11.15 Uhr fuhr eine 55-Jährige mit ihrem Yamaha-Motorrad in der Ulmer Basteistraße in Richtung Neue Straße. An der Kreuzung Münchner Straße wollte sie Richtung Neu-Ulm fahren. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr die Frau los - so sagte sie es der Polizei.

Vor ihr sollen noch mehrere Autos gestanden haben. Aus Richtung Neu-Ulm stand ein 31-Jähriger mit seinem BMW. Auch er will nach eigenen Angaben Grün gehabt haben und fuhr über die Kreuzung. Beide Fahrer sahen sich in der Kreuzung und bremsten. Bei dem Bremsmanöver stürzte die Motorradfahrerin und verletzte sich leicht.

Polizei Ulm sucht nach Unfall Zeugen

Zu einer Berührung kam es nicht. An der Yamaha entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Da beide Beteiligten Grün gehabt haben wollen, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Ampel geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden. (AZ)

