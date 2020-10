11:30 Uhr

Müllentsorgung im Kreis Neu-Ulm: So positioniert sich die Stadt Neu-Ulm

Plus Wie geht es weiter mit der Abfallwirtschaft im Landkreis Neu-Ulm? Jetzt hat sich auch der Stadtrat in Neu-Ulm damit beschäftigt - ein sensibles Thema.

Von Michael Ruddigkeit

Beim Thema Müllentsorgung reagieren viele Bürger sensibel – nicht nur, wenn es um eine Gebührenerhöhung geht. Auch der Service vor Ort spielt eine große Rolle. Deshalb sehen viele Stadt- und Gemeinderäte eine mögliche Rückübertragung der Abfall-Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm skeptisch (wir berichteten). Dennoch haben die meisten Kommunen einer detaillierten Prüfung zugestimmt – denn damit hielten sie sich ja alle Türen offen. Der Neu-Ulmer Stadtrat jedoch hat beschlossen: mit uns nicht.

Die Stadt Neu-Ulm sammelt die Abfälle mit eigenem Personal und eigenen Fahrzeugen ein

Die Stadt Neu-Ulm habe aufgrund ihrer Größe und der Tatsache, dass sie die Abfälle mit eigenem Personal und eigenen Fahrzeugen einsammele, eine Sonderrolle im Landkreis, sagte der zuständige Dezernent Anton Bullinger in der Stadtratssitzung. Die Abfallbeseitigung funktioniere gut und habe einen hohen Standard. Er gab andererseits zu bedenken: „Wie wirkt das, wenn man es von vornherein ablehnt?“ Aus Sicht der Verwaltung solle man sich einer detaillierten Untersuchung nicht kategorisch verweigern. Klar sei jedoch: „Es darf vom Standard her keinerlei Verschlechterung für die Bürger und die Mitarbeiter geben.“ Zudem müssten alle Gemeinden einer Prüfung zustimmen und der Kreis müsse die Kosten tragen.

Der Vorschlag der Verwaltung wurde jedoch mit 24:12 Stimmen abgelehnt. Das heißt, Neu-Ulm lehnt bereits die Prüfung einer möglichen Rückübertragung an den Landkreis ab.

Das sagen Neu-Ulmer Stadträte, die strikt gegen eine Rückübertragung sind

Johannes Stingl (CSU) gab zu bedenken, dass der Stadtrat über viele Themen, die in der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt ihren Niederschlag gefunden hätten, lange und kontrovers diskutiert habe – von Altglas und Altpapier über Bauschutt bis hin zu den Grünabfällen. „Wir sollten uns die Gestaltungsmöglichkeiten in der Abfallwirtschaft erhalten, mit den Standards, die es in der Stadt Neu-Ulm gibt“, sagte er. Die Nachteile überwögen die möglichen Vorteile, meinte Ute Seibt (Grüne). Dies betreffe vor allem den Service. Es könne aber auch zu höheren Müllgebühren kommen. „Die Aufgaben sind bei der Stadt sehr gut aufgehoben“, sagte sie. Eine Überprüfung sei nicht notwendig.

„Wir wollen doch als Große Kreisstadt mehr Selbstständigkeit“, sagte Rudolf Erne ( SPD). „Wieso sollten wir hier ein Stück davon abgeben? Wir bestimmen die Regeln selber.“ Diese Auffassung vertrat auch Siegfried Meßner (Pro). „Was gut läuft und eingespielt ist, sollte nicht geändert werden“, sagte er. „Es wäre sehr schwer, der Bürgerschaft zu vermitteln, dass wir nicht mehr dafür zuständig sind.“

Das sagen Neu-Ulmer Stadträte, die anderer Meinung sind

Daniel Fürst (SPD) hingegen war der Ansicht: „Dem Prüfauftrag sollten wir zustimmen. Nur dann sehen wir, worüber wir reden und wo es Probleme gibt.“ Ähnlich äußerte sich Günter Gillich (FDP): „Ich verstehe die grundlegende Ablehnung nicht. Es soll doch geprüft werden, ob es sich für uns lohnt oder nicht.“ Roland Prießnitz (FWG) merkte an, dass es in Zukunft vor allem darauf ankomme, Müll optimal zu recyceln und Rohstoffe wiederzugewinnen. Denn: „Wir leben in einer Gesellschaft, die global gesehen, vermüllt.“

