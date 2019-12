vor 18 Min.

Müllverbrennung: Der Müll soll auf Strahlung getestet werden

In Weißenhorn könnten in Zukunft spezielle Geräte den Abfall vor der Verbrennung auf Radioaktivität überprüfen.

Von Christoph Lotter

Rund zehn Tonnen freigegebener, leicht radioaktiver Abfall aus dem Kernkraftwerk Gundremmingen ist bisher in diesem Jahr in der Weißenhorner Müllverbrennungsanlage verfeuert worden. Aber es ist nicht nur Müll aus dem Atomkraftwerk, der in der Anlage in Rauch aufgeht. Auch belastetes Material aus anderen Bereichen, etwa aus der Medizin- oder der Metallbetrieben, landet in der Anlage – manchmal auch unerlaubter Weise. Denn was zu sehr strahlt, darf nicht verbrannt werden. Deshalb soll der Abfall in Zukunft auf Radioaktivität kontrolliert werden, bevor er in die Öfen wandert. Welche technischen Möglichkeiten es hierfür gibt, stellte Werksleiter Thomas Moritz dem Umwelt- und Werksausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag vor.

Genau Vorgaben zu solchen Messanlagen gibt es noch keine. Das berichtete Moritz dem Gremium: „Aber wir richten uns nach einer EU-Richtlinie.“ Diese sogenannte Abfallrahmenrichtlinie beschloss die Europäische Union im Juni dieses Jahres. Darin wird unter anderem eine Kontrolle des Abfalls auf Radioaktivität vorgeschrieben. Derzeit muss der Müll in Deutschland zwar noch nicht gesetzlich verpflichtend auf Strahlung kontrolliert werden. Die Bundesregierung arbeitet nach Angaben des Umweltministeriums aber bereits seit August an einer Umsetzung der neuen EU-Regelungen in deutsches Recht. Im Juli 2020 soll das überarbeitete Gesetz verabschiedet werden, so lautet zumindest der Plan des Ministeriums.

Leitung der Müllverbrennung hat Messanlagen angeschaut

Drei bereits bestehende Messanlagen in anderen Verbrennungsanlagen hat die Weißenhorner Werksleitung in den vergangenen Wochen besichtigt. „Daraus haben wir unsere Schlüsse gezogen“, so Moritz. Demnach wären in Weißenhorn zwei Messgeräte notwendig. Jeweils eines an der Waage des Müllheizkraftwerks und eines an der des Entsorgungs- und Wertstoffzentrums. Bei der Platzierung gilt es einiges zu beachten. Denn für den Fall, dass die Messgeräte anschlagen, müssen entsprechende Flächen freigehalten werden, wo das Fahrzeug detailliert untersucht werden kann, berichtet Moritz: „Wie das aussehen wird, müssen wir vor Ort abstimmen.“ Klar ist: Für die Kosten der Kontrolle kommt der Anlieferer auf.

Wie viel Geld der Landkreis für das Projekt in die Hand nehmen müsste, sei derzeit noch nicht absehbar. Die zwei Messportale würden wohl jeweils rund 120000 Euro kosten, schätzt Moritz mit Verweis auf die Besichtigung der bestehenden Anlagen. Die Geräte müssten extra für das Weißenhorner Werk angefertigt werden. Hinzu kämen laufende Kosten, etwa für Schulungen, Handmessgeräte und die Zahlung weiterer Mitarbeiter. Denn die Untersuchungen sollen nicht eigene Mitarbeiter, sondern externe Fachkräfte übernehmen.

Müllverbrennung: Auch kleine Anlieferer kontrollieren

Dass solche Kontrollen des Abfalls auf Radioaktivität notwendig seien, da waren sich die Mitglieder des Ausschusses einig. Richard Ambs ( CSU) betonte: „Wir müssen auch die Kleinanlieferer kontrollieren. Wir haben es in der Vergangenheit schon erlebt, dass uns jemand etwas unterjubeln wollte.“ Auch Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) ist von der Idee überzeugt: „Die Diskussion rund um das Problem des Strahlenmülls ist positiv – wir sind für das Thema sensibilisiert worden und haben es jetzt im Blick.“ Es gehe um die hundertprozentige Sicherheit der Bevölkerung und der Arbeiter: „Die muss gewährleistet werden.“

Und wann soll das Projekt in die Tat umgesetzt werden? Anbieten würde sich Moritz zufolge bereits das kommende Jahr. Denn spätestens dann müsse die bestehende Eingangswaage des Kraftwerks umgebaut werden. Das könne man mit dem Bau einer Messanlage kombinieren. Der genaue Ablauf müsse allerdings noch mit Behörden beraten werden. Entsprechende Gespräche seien bereits für die kommende Woche und zu Anfang des kommenden Jahres geplant. Bis die Anlage jedoch tatsächlich auch dem Gelände in Weißenhorn steht, könnte noch einige Zeit ins Land gehen. Ab der Bestellung dauert es Moritz zufolge rund ein Jahr bis zur Lieferung.

