München/Elchingen

vor 2 Min.

Elchinger gewinnt 150.000 Euro in BR-Fernsehshow "Wir in Bayern"

Am Gewinnrad in der Sendung "Wir in Bayern" hat ein Elchinger 150.000 Euro gewonnen.

Plus Ein Rentner aus Elchingen hat am Donnerstag bei der Fernsehsendung "Wir in Bayern" Glück gehabt. Er gewann 150.000 Euro.

Von Inge Pflüger

150.000 Euro hat am späten Donnerstagnachmittag ein Mann aus Elchingen gewonnen. Nach langer Corona-Pause drehte sich zum ersten Mal wieder das Bayernlos-Gewinnrad in der Sendung „Wir in Bayern“ im BR Fernsehen. Vier Kandidatinnen und Kandidaten durften in der „Zweiten Chance“ live ihr Glück in der Sendung am Gücksrad versuchen.

