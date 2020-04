18:07 Uhr

Münsterbaumeister Michael Hilbert ist tot

Er war ein kluger Kopf mit neuen Ideen und großem Respekt vor der alten Handwerkskunst. Michael Hibert ist nach schwerer Krankheit gestorben.

Von Sebastian Mayr

Münsterbaumeister Michael Hilbert ist tot. Der 58-jährige Architekt starb am Karfreitag nach schwerer Krankheit. Hilbert, der die Münsterbauhütte seit 2015 leitete, litt an einer Krebserkrankung. Ernst-Wilhelm Gohl, Dekan der evangelischen Gesamtkirchengemeinde in Ulm, sprach von einem großen menschlichen und fachlichen Verlust.

Hilbert habe immer großen Respekt vor den Handwerkern gehabt und ihnen vertraut. Die Münsterbauhütte war unter seiner Ägide auf mehr als die doppelte Mitarbeiterzahl angewachsen. Was man selbst mache, sei günstiger und schneller, hatte Hilbert begründet. Tatsächlich hielt er mit seinen Vorhaben die zeitlichen Pläne stets ein, etwa bei der laufenden Renovierung des Hauptturms. Beim Chorgestühl sei man sogar vor dem Zeitplan, hebt Dekan Gohl hervor.

Ulm: Münsterbaumeister Michael Hilbert war ein "wirklich liebenswerter Mensch"

Der Geistliche beschreibt Hilbert als klugen Kopf und angenehmen Gesprächspartner: "Er war ein wirklich liebenswerter Mensch." Der Münsterbaumeister, der zuvor ein Architekturbüro geleitet hatte, habe sich schnell in die Gotik eingearbeitet und sei zu einem Fachmann geworden. Seine Ideen habe er bei Partnerschaften mit Peri oder der Uni Ulm umgesetzt. Und dass die Münsterbauhütte gemeinsam mit den europäischen Bauhütten in den Rang des immateriellen Unesco-Weltkulturerbes erhoben wurde, sei ein Beweis für Hilberts Arbeitsweise. Die Idee dazu habe es schon lange gegeben. Michael Hilbert aber habe sie angepackt und umgesetzt.

Der 58-Jährige, der eine Frau und zwei erwachsene Kinder hinterlässt, wird in Reutlingen beigesetzt, wo er lebt. Im Ulmer Münster soll es eine Trauerfeier geben - sobald das nach Ende der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie wieder möglich ist.

