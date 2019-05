vor 17 Min.

Münsterorgel hat den Blues

Die 1964 geborene Dennerlein ist die wohl bekannteste Jazzorganistin Deutschlands, seit 1994 wagt sie sich immer wieder an Pfeifenorgeln in Kirchen.

Die Hauptorgel des Ulmer Münsters feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Zum Jubiläum entlockt Barbara Dennerlein dem Rieseninstrument ungewöhnliche Töne.

Von Florian Arnold

In Ulm war Barabra Dennerlein schon des öfteren. Wer weiter zurück in die Vergangenheit blickt, mag ihren Besuch im legendären Ulmer „Club 13“ (im „Haus Waldeck“) noch in Erinnerung haben. Aber auch an der großen Walker-Orgel im Ulmer Münster hörte man die Jazzerin schon, 2016 brachte sie mit „Spiritual Movements“ den Blues ins gotische Gewölbe. Wobei Dennerlein sich gekonnt allen Kategorisierungen entzieht und auch ihr aktuelles Konzert „It’s Magic“ an der großen Ulmer Münsterorgel ein Erlebnis war gerade durch den Stilmix. Ein wirklicher Stil-Schmelztiegel, der reizvolle Tongewebe zaubert.

Die Orgel als Instrument für moderne improvisierte Musik hat viele weibliche Heldinnen, Shirley und Rhoda Scott oder Cherry Wainer seien da stellvertretend genannt. Aber wenige haben sich so dezidiert und vielgestaltig diesem Instrument verschrieben wie Dennerlein. So durfte man sich manches überraschenden Momentums sicher sein in diesem Konzert.

Hauptsächlich Eigenkompositionen gab die Künstlerin zu Gehör, die einen weiten Bogen von der Klassik über Blues, Tango, Funk und Calypso bis hin zu Minimalismus und (kleinen) New Age-Anleihen schlugen. Mit einem Frühstaufsteher-Blues („Early Bird Blues“) ging es die Virtuosin regelrecht gemächlich an. Ein fröhlich sprudelnder Quell von Blues-infizierten Einfällen, atmosphärisch vibrierenden Sphären, die ab und an mit leichten Dissonanzen dafür sorgten, dass es dem Zuhörer nicht zu bequem wurde. Blues auf der Orgel? Absolut genießbar, sogar mit Wohlfühleffekt.

„Corean Smile“ ist ein häufig und gern gespielter Dennerlein-Standard, der mit einer an koreanische Klangharmonien angelehnten Melodie eher filigran mit Flötenregistern einsetzt, sich durch zusätzliche Register verbreitert und schließlich im verdichtete Spiel sowohl Raum hat für meditative Momente wie auch geradezu klassische Boogie-Woogie- und Jazz-Eskapaden.

Durch eine Videoübertragung war es allen Zuhörern möglich, Dennerleins stupendes Finger- und Fußspiel an der Orgel mit zu verfolgen. Da staunte man nicht schlecht, zu sehen, wie ganze Handflächen und der Unterarm zum Einsatz kamen. Ein enorm eindrückliches Stück. Die „Königin der Instrumente“ bei der Ausschöpfung ihrer klanglichen Möglichkeiten zu erleben und dabei manch ungewöhnliche, ja im ersten Moment sogar fremdartige Klangkombination zu hören, war der große Mehrwert des Abends.

Dass man zwischen den Stücken in kleinen Vorträgen etwas mehr über Technik und Spielweise der Orgel erfuhr: Ein weiteres Plus. Eine Collage aus „O Haupt voll Blut und Wunden“ mit Dennerleins Eigenkomposition „Three Hearts“ machte den Bach-Choral zum in Dur transformierten Wohlfühl-Sound. Zwischendurch schon beinah harmlos freundlich steigerte sich das Stück dann zunehmend hin zum furiosen Ende, in dem Bachs bekannte Melodie mit großem Register hervortrat - bevor es dann mit schlanker Besetzung und Dennerleins Musikthema ausklang. Spätestens jetzt hatte man auch begriffen, warum Dennerlein noch vor dem Stück die Orgel mit einem „hundertköpfigen Orchester“ gleichgesetzt hatte.

Im Auswählen der Register und Klänge habe sie oft „Die Qual der Wahl“, gestand die Musikerin. Und fügte anschließend mit ihrem eigenen „Tango Perdido“ einen sehr klassisch komponierten, markanten Tango vor, dessen Thema sich in vielen Variationen herrlich verästeln und durch die Klangmöglichkeiten der Orgel tanzen durfte. Und „wie viele Blue Notes“ die Ulmer Orgel hat – das brachte die Künstlerin mit einem „Holy Blues“ zum Klingen. Ein wunderbares Konzert in noch winterlich kalter Kirche, virtuos, spannend und voller Überraschungen.