00:34 Uhr

Museumsfest für Groß und Klein

In Neu-Ulm wird am Wochenende gefeiert

Für Kinder und Erwachsene viel geboten ist beim Museumsfest des Edwin-Scharff-Museums am heutigen Samstag, 4., und Sonntag, 5. Mai. Während auf dem Platz der Markt für Kunsthandwerk läuft, feiert das Haus sein 20-jähriges Bestehen am Petrusplatz und zehn Jahre Kindermuseum. Der Eintritt ist frei, von 10 bis 18 Uhr gibt es an beiden Tagen Mitmach-Angebote, an denen jeder ohne Anmeldung teilnehmen kann. Zudem sind die aktuellen Ausstellungen geöffnet: Zu sehen sind im Kindermuseum „Hör mal, wer da guckt“, eine Mitmach-schau zum Hören, Sehen und Staunen. Und im Kunstmuseum wird die Sonderausstellung „Ausgezeichnet! Hamburger Edwin-Scharff-Preisträger“ gezeigt, in der am Samstag um 11.30 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr Führungen stattfinden.

Außerdem kann man Scharff und seine Zeit während einer Führung am Samstag um 16 Uhr, die Sammlung Ernst Geitlinger am Sonntag um 11.30 Uhr erleben. Am Samstag um 14 Uhr ist „Hausmeister Fink“ zu Gast und erklärt mit einem Augenzwinkern, wie er den Maler Geitlinger versteht. Wieder dabei ist das Marionettentheater Pendel. Seine „Fabeln am seidenen Faden“ sind an beiden Tagen um 13 Uhr zu sehen, ein Spiel mit Tücherfiguren und Livemusik jeweils um 11 und 14.30 Uhr. Beim Marionettenspiel-Schnupperkurs am Samstag und Sonntag von 16 bis 18 Uhr heißt es „Nehmen Sie die Fäden selbst in die Hand!“ (um Anmeldung unter esm@neu-ulm.de wird gebeten).

Auf dem Petrusplatz sind unterdessen die Grasshoppers und die Gartenzwerge des Zebra-Stelzentheaters unterwegs. Im „Offenen Atelier“ kann man an beiden Tagen von 13 bis 17 Uhr kreativ werden und sein eigenes Werk im Anschluss mit nach Hause nehmen. Von einer Aussichtsplattform auf dem Platz können Neugierige den Petrusplatz – und nicht nur den – ganz neu entdecken. Im Museumsfoyer unterhält sowohl am Samstag als auch am Sonntag die Gruppe Brekkies Inn mit schmissiger schwäbisch- alemannischer Weltmusik. Ivan Hajek streift mit seinem Akkordeon an beiden Tagen durchs Museum und über den Markt. (az)

Themen Folgen