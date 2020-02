vor 18 Min.

Musical-Nacht verzaubert Besucher in Ulm

Eine bunte Show im Congress-Centrum Ulm reicht von „Rocky“ bis zum „König der Löwen“. Ein Travestieklassiker bringt das Publikum zum Johlen.

Von Stefan Kümmritz

Von „Phantom of the Opera“ über „Grease“, bis hin zum „Queen Musical“ und „Ich war noch niemals in New York“, einem Mix aus Songs von Udo Jürgens – sechs bekannte Musical-Sänger und Mitglieder der „Broadway Musical Dance Company“ sorgten am Donnerstag im Ulmer Congress-Centrum (CCU) für eine höchst unterhaltsame und die Besucher verzaubernde Revue im fast komplett gefüllten Saal. 17 Programmteile wurden geboten, dazu noch zwei Zugaben.

Das, inklusive Pause, zweieinhalb Stunden dauernde Programm begann mit Songs aus „The Greatest Show“. Es folgten zwei Lieder aus „Phantom oft he Opera“, bevor das Ensemble die Zuhörer mit „Jesus Christ“ aus „Jesus Christ Superstar“ an die 1960er- und die frühen 70er-Jahre und die Zeit der Hippies erinnerte. Herrlich die immer wieder wechselnden, bunten und typischen Kostüme, sowohl bei den Sängern als auch beim Tanzensemble. Immer wieder wurden Szenen, vor allem Liebesszenen, aus den Musicals gespielt, was den Akteuren auf den Leib geschneidert zu sein schien. Beim Gesang hatten die Frauen – Mareike Heyen, Katrin Mayer und die Niederländerin Nienke van Horen – stimmlich noch einiges mehr zu bieten als ihre männlichen, durchaus guten Mitstreiter Istvan Sciszar, Jan Grossfeld und Florian Albers. Die Tänzerinnen machten immer wieder mit knappen Kostümen auf sich aufmerksam, während sich die Herren der Schöpfung nicht nur in dieser Hinsicht, sondern auch beim Tanzen in angemessener Zurückhaltung übten und trotzdem sehr emotional wirkten und rhythmisch gefielen.

Musical-Show im CCU in Ulm

Ausschnitte aus „Tanz der Vampire“ und „Cats“ bildeten einen wunderschönen Übergang zu „Hinterm Horizont“ mit den Klassikern von Udo Lindenberg „Mädchen aus Ostberlin“, „Bis ans Ende der Welt“ und „Gitarren statt Knarren“, bei dem mehrere Akteure mit blinkenden Gitarren und auch Gewehren den Song brillant inszenierten. Die Besucher hatten kaum Zeit, zu verschnaufen, denn mit „Barcelona“, einem Tribut an Freddy Mercury und Montserrat Caballé, die dieses Lied einst herzzerreißend sangen, ging es höchst spannend weiter. Dann kamen vor der Pause die Freunde der leichteren Muse auf ihre Kosten: „Mamma Mia“, ein Mix mit Abba-Songs, sorgte für gute Laune.

Songs aus der „Rocky Horror Picture Show“ eröffneten den zweiten Teil des Abends. Während die Besucher beim Singen zaghaft waren, ließen sie sich beim Travestieklassiker von „Dr. Frank N. Furter“, der in oberschenkelhohen Stiefeln, aufreizendem Mieder und bis über die Ellenbogen reichenden Handschuhen sehr authentisch auftrat, zum Johlen bringen, als dieser ins Publikum ging und einem Mann namens Chris zurief: „Du darfst mich anfassen, egal wo“. Chris wollte nicht und wurde doch kurz auf die Bühne gezerrt, die er dann fluchtartig verließ.

„Frozen“ und zwei Songs aus „König der Löwen“ zündeten nicht ganz so gut, dafür aber „Eye of the tiger“ und weitere Lieder aus dem „Rocky“-Musical, bei dem Boxer die Bühne enterten und mit Boxerring und Meistergürtel für das passende Bühnenbild sorgten, das sonst aus Platzgründen spärlich war. Auf die Wand projizierte Bilder und Schriften machten das halbwegs wett. „Elisabeth“, ein Mix aus Queen-Songs (ein weiterer Höhepunkt) sowie ein Medley mit Udo-Jürgens-Hits und zwei Zugaben (darunter „The Show must go on“) sorgten für ein mitreißendes Ende dieser langen Nacht der Musicals in Ulm.

