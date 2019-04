08:00 Uhr

Musik, Tanz und Unterhaltung zum Mai-Auftakt

Am Vorabend und am Tag der Arbeit finden in Senden, Weißenhorn und Umgebung einige Feste statt.

In der Region ist einiges los. Am Dienstag, 30. April, werden in den Orten traditionell die Maibäume aufgestellt, am Mittwoch, 1. Mai, wird dann gefeiert. Wir geben einen Überblick:

Senden: Die Feuerwehr Senden veranstaltet am Dienstag, 30. April, die Maibaumfeier. Um 17 Uhr geht es auf dem alten Marktplatz los. Ab 17.30 Uhr spielt die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg und der Trachtenverein tanzt. Die Feier zum Tanz in den Mai findet dann ab 20 Uhr mit der Iveco-Big-Band im Bürgerhaus statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Dieses Jahr findet die Veranstaltung zugunsten des Fördervereins der Musikschule Senden statt. Dieser organisiert den Tanz in den Mai in Kooperation mit der Stadt. Karten für die Veranstaltung sind unter anderem bei der Bücherwelt erhältlich. Der Trachtenverein „D’Unterillertaler“ Senden veranstaltet am 1. Mai außerdem wieder sein Stadelfest um und im Stadel im Stadtpark. Von 11 bis 18 Uhr gibt’s Essen, Trinken und einen kleinen Handwerkermarkt sowie Künstlervorführungen mit Josefine Kramer aus Burgau, die ihre Drechselarbeiten zeigt. Von 11 bis 14 Uhr spielt die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg, ab 14 Uhr die Unterillertaler Tanzmusikanten. Dazwischen treten die Trachtler auf. Bei schlechtem Wetter findet das Fest im Vereinsheim statt.

Maibaumfeier an neuem Standort

Witzighausen: Die Maibaumfeier in Witzighausen findet zum ersten Mal am neuen Standort statt. Die Feuerwehr veranstaltet sie am Dienstag, 30. April, 18 Uhr, beim Feuerwehrgerätehaus. Zum Programm der Maibaumfeier gehört ein Auftritt der Witzighauser Kindergartenkinder. Für Musik sorgt die Seniorenkapelle der Harmonia Wullenstetten. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein. Mit den Einnahmen werden die Jugendfeuerwehr und der Kindergarten unterstützt. Bei Regen findet die Feier im Feuerwehrhaus statt. Mangels Parkplätzen bitten die Organisatoren darum, ohne Auto zu kommen.

Weißenhorn: Der Auftakt zum Wonnemonat wird am Dienstag, 30. April, in Weißenhorn mit dem Maibaumfest auf dem Hauptplatz gefeiert. Los geht es um 17 Uhr. Die Kindergärten führen Tänze auf und tragen Lieder und Gedichte vor. Zudem spielt die Stadtkapelle Weißenhorn. Es gibt auch wieder eine Bewirtung.

Attenhofen: Die Dorfvereine und Gruppen aus Attenhofen kommen am Dienstag, 30. April, um 18.30 Uhr zum traditionellen Maibaumstellen vor dem Gasthof „Hirsch“ zusammen. Nach altem Brauch richten die Männer und Frauen der freiwilligen Feuerwehr den Baum mit Scheren auf. Kindergruppen und die Musikkapelle umrahmen die Veranstaltung. Anschließend findet die Maifeier im Eventstadel des „Hirsch“ statt.

Traditionelles Maifest in Biberachzell

Biberachzell: Deftige Speisen, kühle Getränke, aber auch Kaffee und Kuchen hat der Biberachzeller Schützenverein am Mittwoch, 1. Mai, für seine Besucher auf dem Bockbierfest beim Schützenheim im Angebot. Zum Frühschoppen und Mittagstisch unterhält die Blaskapelle Biberachzell, nachmittags spielt die Band „Smaragd“. Stündlich fährt ein Pendelbus von Biberachzell nach Weißenhorn.

Meßhofen: An der Wannenkapelle bei Meßhofen wird am Mittwoch, 1. Mai, um 14 Uhr die erste feierliche Maiandacht abgehalten. Der Landfrauenchor Neu-Ulm gestaltet die Marienfeier. (az, ahoi)

