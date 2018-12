13:20 Uhr

Musik von Bach bis Gospel in der Petruskirche

Die Petruskantorei Neu-Ulm plant für 2019 ein umfangreiches Konzertprogramm. Es gibt Orgelmusik, ein großes Requiem und sogar Besuch aus Afrika.

Nach dem „Magnifat“ ist vor dem „Halleluja“: Petruskantor Oliver Scheffels legt für 2019 ein umfangreiches musikalisches Programm im Rahmen von „Musik in Petrus“ vor. Zu den Höhepunkten dieses Programms wird ein Auftritt des Kammerchors der Universität Ulm gehören, in dessen Rahmen unter dem Titel „Mehr als Halleluja“ virtuose Chöre von Georg Friedrich Händel aufgeführt werden. Termin ist am 17. Februar um 18 Uhr.

Gerade für das Konzertpublikum von morgen ist Interessantes im Jahresprogramm: Bei einem Faschingskonzert singen Kinder der Grundschule Stadtmitte unter Leitung von Tanja Mack am 2. März in der Petruskirche Camille Saint-Saëns „Carneval der Tiere“, begleitet von Scheffels an der Orgel. Ebenfalls für Kinder und Jugendliche wird am 6. April eine Bearbeitung von Bachs Johannes-Passion aufgeführt, wobei den jungen Zuhörern zugleich von Erzähler Sven Larch musikalische Elemente und Instrumentation erklärt werden; die Johannes-Passion selbst wird am Abend des selben Tages um 19.30 vom Petruschor gemeinsam mit der St. Veitskantorei Leipheim, dem Collegium Musicum Ulm und Solisten aufgeführt.

Zum 100. Geburtstag des Pfuhler Posaunenchors gibt es ein Jubiläumskonzert in der Petruskirche (19. Mai). Aus dem gleichen Anlass kommt das Ensemble Gloria Brass in die Petruskirche (29. Juni). Am 25. Mai singt Andrea Chudak, begleitet vom Cello-Duo Tolkar, ein „ornithologisches Programm“ um „Amsel, Lerche, Kauz und Zeisig“. Der namibische Chor „Thlokomela“ kommt am 6. Juli zu einem Gospelkonzert, eine Woche später führt Thomas Müllers Scherer-Ensemble Werke des früheren Petrus-Kantors Adolf Kern (1906-1976) auf. Des 90. Geburtstags des 2007 verstorbenen Komponisten Petr Eben wird in der Petruskirche mit einer Aufführung seines letzten großen Orgel-Zyklus „Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens“ (7. September) gedacht.

Zum Ende des Konzertprogramms 2019 wird der Petruschor gemeinsam mit dem Chor der Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren am 16. November Verdis „Messa da Requiem“ aufführen, ehe am 6. Dezember noch Christoph Weil und Franz Hauk auf die Weihnachtszeit einstimmen werden. (köd)